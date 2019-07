Carabinieri di nuovo in lutto, Simone è morto a 28 anni. Lo strazio dei colleghi

Un nuovo lutto colpisce l’Arma dei Carabinieri. Nel pomeriggio di ieri, in una drammatico incidente, è morto Simone Forgetta. Ventotto anni, ha perso il controllo della sua moto andando a sbattere contro un palo. Il dramma si è consumato intorno alle 16.30 all’altezza del civico 27 di Corso Sempione a Milano. Non appena è scattata la segnalazione dell’incidente, sul posto è intervenuto il 118 che hanno portato il giovane all’ospedale Fatebenefratelli, dove purtroppo Simone Forgetta è morto un paio d’ore dopo che era arrivato in condizioni molto gravi.

Allertati anche i carabinieri e la polizia locale per i rilievi del caso. Secondo i primi riscontri, nell'incidente non risulterebbero coinvolti altri mezzi. Simone Forgetta era un motrociclista del Radiomobile dei carabinieri di Milano. Un appassionato di moto, un passione che purtroppo gli è cosatata la vita. Il 28enne era in sella alla sua Ducati, al momento del terribile incidente.









Un suo collega lo ha ricordato così: "Fai buon viaggio Simone, non pensavo che al cambio di turno sarebbe stato il nostro ultimo saluto, fa rabbia, molta rabbia, sei volato in cielo troppo giovane, ci mancherai". Grande lo sconforto presso il Comando provinciale di Milano: "Speriamo passi presto questo momento", è uno dei commenti che trapelano dopo la notizia dell'ennesima perdita per l'Arma.





Ieri tanta commozione e applausi a Somma Vesuviana, per l'ultimo saluto al vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Oltre mille persone, tra carabinieri uomini delle forze dell'ordine, preti, gente comune, parenti e amici si sono riunite all'interno e all'esterno della chiesa dove, poco più di un mese fa, il militare si era sposato. Sulla bara avvolta dal tricolore, la foto delle nozze e una maglietta del Napoli col numero 24, assegnato a Lorenzo Insigne.







Proprio un brano letto nel giorno delle nozze, quello del Vangelo secondo Matteo che parla della “lampada che non si tiene sotto il moggio ma sul candelabro per fare luce a tutti nella casa”, è stato ripetuto oggi all’inizio della cerimonia funebre. “Oggi non avremmo voluto essere in questa Chiesa in cui alcuni di voi, poche settimane fa, sono stati riuniti da Mario e Maria Rosaria per celebrare nella gioia il grande mistero dell’amore: un mistero che ci parla ancora in modo commovente anche attraverso il Vangelo”, ha detto monsignor Santo Marcianò, arcivescovo ordinario militare per l’Italia, nell’omelia.

