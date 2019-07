Morta la mamma, gravissimo il figlio 11enne: ogni giorno una nuova strage

Tragedia sulla strada a Palestrina, in provincia di Roma, dove una donna è morta e suo figlio di 11 anni è rimasto ferito gravemente. Il sinistro è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, lunedì 29 luglio. Secondo le informazioni apprese erano circa le 12.30, l’auto con a bordo la 33 enne e il bimbo 11 , entrambi di nazionalità romena, stava transitando lungo via Pedemontana Seconda, all’altezza del civico 156, quando è rimasta coinvolta in un incidente stradale.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, al vaglio delle forze dell'ordine, che stanno svolgendo i rilievi per ricostruire l'accaduto. A scontrarsi sarebbero stati una Smart e un carroattrezzi. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena e che si sono preoccupati delle condizioni di salute delle persone presenti all'interno dell'abitacolo del veicolo incidentato.









Nel sinistro è rimasta danneggiata una condotta del gas, per questo la strada rimarrà chiusa al traffico fino al termine dell'intervento di messa in sicurezza.Lo stato in cui versava la donna è parso fin da subito serio. Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118, atterrato in eliambulanza. Per estrarre il corpo della donna è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Giunta una squadra del Comando provinciale di Roma, sono iniziate le operazioni.





Per primo è stato soccorso i bimbo, trasportato in eliambulanza a Roma. Ma quando i pompieri sono riusciti a liberare la donna dalla carcassa dell'auto, ridotta a un groviglio di lamiere, era già morta. Inutile il tentativo dei paramedici di rianimarla, non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso, a seguito dell'impatto che è stato molto violento. Quello di Palestrina è l'ultimo incidente in ordine di tempo. Poco dopo le 6 del mattino di sabato 27 luglio a Olbia e era morto Mattia Fresu.







Il giovane è morto domenica sera nell’ospedale civile di Sassari, dove era stato portato dopo l’incidente. L’adolescente di Berchidda era uscito con gli amici e insieme a tre di loro aveva accettato l’invito a concludere la serata a Monti. Alla guida della loro auto, una Opel Corsa, c’era Mirko Gaias, un giovane di trenta anni. Secondo una ricostruzione dell’incidente, sulla strada del ritorno a poca distanza dal paese l’auto ha invaso la corsia opposta e ha impattato frontalmente un tir.

