Tragedia sull’asfalto, l’incidente è letale: muoiono padre e figlia di 7 mesi

È di questa mattina l’ennesimo incidente stradale dell’estate 2019. È avvenuto in Puglia, precisamente lungo la Statale 688 “di Mattinata”, in provincia i Foggia. Due persone hanno perso la vita: il papà e la figlia di appena sette mesi. Ci sono altri veicoli coinvolti e altre persone ferite in uno schianto che si è verificato all’interno della galleria San Benedetto, al km 4.100. Niente da fare per l’uomo e la piccola che sono morti sul colpo.

Inutile gli interventi dei sanitari del 118 e dell'elisoccorso, che hanno potuto comunque aiutare gli occupanti degli altri tre veicoli coinvolti. Secondo una prima ricostruzione, la dinamica del drammatico incidente sarebbe stata dettata da un sorpasso troppo audace. Su questo stanno indagando gli inquirenti, con domande a testimoni e naviganti. Il traffico è finito il tilt immediatamente e, stando a quanto fa sapere l'Anas, è attualmente deviato.









Un sorpasso, forse, ha causato tutto questo. Forse la fretta, l'ansia di arrivare prima, ha strappato via la vita di questa famiglia. E stamattina vi avevamo raccontato un altro incidente, stavolta sull'Adriatica, dove nel tardo sabato sera, una Kia con a bordo quattro ragazzi, di venti anni, è stata tamponata da una Toyota causando un impatto tremendo ma per fortuna privo di qualsiasi tipo di vittima. Ieri, invece, una donna è morta in un incidente sulla Torino Aosta, dopo essere stata tamponata violentemente da un tir e venendo schiacciata dal guardrail.





Tornando all'incidente di Foggia, i numeri parlano di una vera e propria strage sulle strade della Puglia: 58 morti in un anno solo in questa provincia. "In queste ultime settimane la cronaca ha riportato diversi episodi di sinistri stradali – spiega l'assessore Giannini – che hanno determinato la morte di uomini e donne anche in età molto giovane. La possibilità che questi eventi possano diminuire nella nostra regione trova conforto nei dati presentati dall'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio in relazione all'incidentalità stradale avvenuta nel 2018".





"Per il 2018 è stato registrato un decremento complessivo sia per l'incidentalità stradale che per la mortalità da incidente. Un dato fondamentale è quello rilevato per il numero dei sinistri mortali (167) e del numero dei morti (201), che si impongono come i valori più bassi registrati a partire dall'anno 2001". Una vera e propria strage sulle nostre strade.

