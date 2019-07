Carabiniere ucciso, bendano e ammanettano uno dei sospettati. Ecco la punizione per il militare responsabile

C’è una foto che ha fatto il giro del web: uno dei due sospettati dell’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega è stato ripreso bendato e con le mani ammanettate dietro la schiena in un ufficio di una caserma. Subito, lo scatto ha creato l’ennesima ondata di polemiche, di schieramenti, di critiche e di applausi. Altrettanto immediatamente, però, l’Arma ha imposto un’inchiesta per scoprire chi fosse il militare autore di quel tipo di trattamento.

Ad essere ritratto è Gabriel Christian Natale Hjorth, amico di Finnegan Lee Elder. È proprio quest'ultimo ad essere accusato di aver accoltellato al cuore il carabiniere. Il comandante provinciale dei carabinieri di Roma Francesco Gargaro aveva cercato di spiegare alla stampa la foto: "Il carabiniere che ha bendato il fermato dice di averlo fatto per evitare che potesse vedere la documentazione che si trovava negli uffici e sui monitor".









La spiegazione, data ai microfoni del Corriere della Sera, non ha retto e subito è partita un'inchiesta interna. Nel giro di poche ero il responsabile è stato individuato ed è stato subito punito con il trasferimento ad un reparto non operativo. Resta ora da appruare chi abbia condiviso la foto, circolata prima su Whatsapp e poi sui social, fino ad arrivare a gran parte dei giornali. Intanto è partita la solita caccia al mi piace della politica, con Matteo Salvini che ha scritto: "Alcuni giornali sostengono che si tratti di una foto choc, voi che cosa ne pensate?", lanciando un sondaggio tra i suoi seguaci.





"A chi si lamenta della bendatura di un arrestato, ricordo che l'unica vittima per cui piangere è un uomo, un figlio, un marito di 35 anni, un Carabiniere, un servitore della Patria morto in servizio per mano di gente che, se colpevole, merita solo la galera a vita. Lavorando. Punto". Così Salvini ha concluso il suo pensiero. La foto è stata commentata anche dall'ex magistrato Pietro Grasso: "Quando arrestammo Bernardo Provenzano, o quando interrogai Giovanni Brusca, mi trovai davanti uomini che avevano commesso le stragi, fatto uccidere colleghi e amici, progettato il mio omicidio e il rapimento di mio figlio. Potete immaginare il mio stato d'animo. Ho sempre avuto chiaro però quale fosse il mio ruolo: quello di rappresentante dello Stato. A Provenzano, catturato dopo 43 anni di latitanza, la prima cosa che chiesi fu: "ha bisogno di qualcosa?"; rispose che aveva bisogno di un'iniezione per curare la sua malattia, e rapidamente trovammo il modo di fargliela".





La mamma di Federico Aldrovandi è sulla stessa lunghezza d’onda: “Ci vuole trasparenza. Quando ci sono episodi di violenza che coinvolgono le forze dell’ordine ci vorrebbe enorme cautela e grande professionalità. Legittimo che debba essere interrogato, ma perché una benda?”.

