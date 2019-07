Era uscita per comprare le sigarette, è stata travolta e uccisa dalla tromba d’aria

“Si chiamava Noemi Magni, è la figlia dei proprietari del Coco Bongo Beach di Focene… Poveri genitori, lei ha cercato di ripararsi, aveva capito il pericolo, sotto al distributore di benzina e lì ha trovato la fine del mondo, ha spazzato via anche quello… Riposa piccola… Un abbraccio ai genitori…” E’ lo struggente messaggio sui social che ricorda la vittima di questa assurda nottata. Noemi Magni era uscita per comprare le sigarette quando è stata investita dal forte vento mentre si trovava a bordo della sua auto in via Coccia di Morto, adiacente all’aeroporto.

Secondo quanto scritto su Facebook dal sindaco di Fiumicino Esterino Montino, “la violenza della tromba d’aria ha sollevato l’auto che viaggiava su via Coccia di Morto sbattendola prima sul guard rail, poi oltre il canale di bonifica sfondando la staccionata della pista ciclabile e, infine, contro la rete dell’area aeroportuale. Ora l’auto, che ha sfondato anche la rete della recinzione, è dentro il sedime aeroportuale. Per la giovane donna, purtroppo, non c’è stato nulla da fare e il suo corpo è stato portato all’obitorio per gli accertamenti necessari”, si legge nel post. Continua dopo la foto









Appena appresa la notizia, questa mattina all’alba, il primo cittadino si è subito recato a Focene dove ha incontrato i genitori della ragazza, “comprensibilmente affranti dal dolore. A loro e a tutti quelli che la conoscevano -scrive Montino- va il mio più caloroso abbraccio e la mia più sincera vicinanza per la tragedia che li ha colpiti”. “La tromba d’aria che ha colpito Focene intorno alle 2.15 ha fatto moltissimi altri danni – spiega il sindaco – colpendo una ventina di case circa”. Continua dopo la foto





“Una di queste è stata completamente distrutta. Ci sono alberi divelti, calcinacci, recinzioni abbattute, auto danneggiate ovunque. Una situazione gravissima: sembra un teatro di guerra. Prima di tutto per quello che è successo alla povera ragazza e poi per i tantissimi danni. In questo momento, insieme agli assessori, ai vigili e alla Protezione civile, stiamo facendo dei sopralluoghi per verificare nel dettaglio la situazione”. Continua dopo la foto

“Esprimo il più profondo cordoglio alla famiglia di Noemi Magni per la tragedia che questa notte ha spezzato la giovane vita di questa ragazza. Mi auguro che sia stato fatto di tutto per portare i primi soccorsi e approfondiremo in Consiglio l’efficienza delle strutture di primo soccorso in caso di calamità e urgenza”. Lo afferma il consigliere Mario Baccini dopo il sopralluogo nell’area tra Focene e Coccia di Morto, colpita dalla tromba d’aria di questa notte.

