Doppio incidente al rally: auto finisce fuori strada e travolge il pubblico

Ha rischiato di trasformarsi in tragedia la mattinata di oggi del famoso Rally di Alba, in Piemonte. Un doppio incidente, infatti, ha traumatizzato spettatori e appassionati, provocando feriti e tanta, tanta paura. Il primo si è verificato quando una delle auto in gara, uscendo fuori strada, è andata ad infrangersi contro le tribune, dove erano assiepati molti fan. Uno dei quali è attualmente in gravi condizioni ricoverato in ospedale: è un uomo di 50 anni.

Stava assistendo in compagnia dei parenti e conoscenti alla competizione a Cherasco, per lui un grave trauma cranico con commozione celebrale. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi con tanto di elicottero, atterrato in zona per trasportarlo d'urgenza all'Ospedale Santa Croce di Cuneo. Ma il bilancio di questa mattinata di gara non finisce qui: un altro incidente ha visto ferito un pilota, di cinquantacinque anni, uscito anche lui di strada.









L'uomo, esperto guidatore, non è riuscito a reggere la curva ed è uscito dalla strada di Alba. Trauma cranico anche per lui, che è stato subito trasportato all'ospedale San Lazzaro di Alba in ambulanza: solo codice giallo, tanta paura ma nessun pericolo di vita. Si è rischiato grosso però in entrambi i casi ma per ora si può quasi tirare un sospiro di sollievo. Il Rally di Alba, d'altronde, è uno degli eventi più seguiti di questo settore e attira nelle Langhe tantissimi appassionati da tutta Italia.





Stando a quanto riporta La Stampa, però, ci sarebbe anche un'altra persona coinvolta negli incidenti. Si ratta di una donna di 55 anni, di cui sono note solo le iniziali B.C., che stava compiendo lo shake down, ovvero il book fotografico del rally. È stata infatti colpita da una pietra sollevata da una vettura in ricognizione, riportando l'ennesimo trauma cranico della giornata. In ambulanza è stata portata nel piazzale dell'azienda Sicom, da dove è stata poi caricata sull'elisoccorso che l'ha trasferita all'ospedale di Cuneo dove è stata sottoposto ad un intervento chirurgico.





Le Forze dell’Ordine stanno anche controllando che tutto il percorso della gara fosse in sicurezza. Quello che è certo è che la macchina dei soccorsi ha funzionato alla perfezione. E in un paese come il nostro, dove i disservizi non mancano neanche in questo campo, a volte è bene sottolineare l’efficienza.

