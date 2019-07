Carabiniere ucciso, la moglie non riesce a darsi pace: le prime strazianti parole

Una messa in suffragio è stata celebrata nella chiesa romana della Santissima Trinità dei Pellegrini, proprio di fronte alla stazione dei carabinieri di piazza Farnese dove prestava servizio Mario Rega Cerciello , il vicebrigadiere dei carabinieri ucciso la notte scorsa a Roma. In prima fila la sorella Lucia, la madre Silvia, e Maria Rosa, la moglie del militare dell’Arma, che stringe in mano una foto del matrimonio. In chiesa anche la donna che Rega aiutò e che, con la sua testimonianza, riuscì a farle prendere l’encomio.

“Era un uomo speciale, per questo l’ho sposato. E’ terribile, era la mia gioia. Non ce la faccio me lo hanno ucciso”, dice la moglie di Rega ai parenti accorsi per sostenerla. Al termine della funzione Maria Rosa inforca gli occhiali da sole e se ne va, sorretta dall’affetto e dalla vicinanza dei parenti. Oltre alla moglie di Mario Rega Cerciello, fuori dalla camera mortuaria erano presenti almeno 100 persone tra amici e parenti del carabiniere. Intanto ha confessato uno dei due giovani americani fermati per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Rega Cerciello, ucciso a Roma con otto coltellate. (Continua a leggere dopo la foto)









“Sono stato io, l’ho ucciso io”, ha ammesso dopo quasi dieci ore davanti ai carabinieri di Via In Selci e agli inquirenti. A sciogliere i dubbi sul ruolo dei due, inizialmente sospettati solo di furto, è stato il ragazzo con i capelli mesciati, lo stesso già descritto dalla centrale operativa nelle prime ore della mattina e immortalato in una foto insieme al complice nella stanza dell’hotel. Sarebbe lui l’autore materiale dell’accoltellamento. Resta al vaglio il ruolo del secondo giovane americano. (Continua a leggere dopo la foto)





Da quanto si apprende i due avevano fretta di dileguarsi e sarebbero ripartiti questa sera per gli Stati Uniti con un volo da Roma. Da qui, la necessità da parte degli inquirenti di eseguire il fermo e scongiurare così la fuga. Ma non è l’unica indiscrezione che trapela in questi minuti: il giovane che ha confessato sarebbe di famiglia molto facoltosa e ha pagato, a quanto apprende l’Adnkronos, il conto dell’hotel di lusso anche all’amico. L’omicidio è avvenuto poco dopo le 3, quando un equipaggio della stazione di piazza Farnese è intervenuto in via Pietro Cossa, nel quartiere Pariti. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due volevano comprare droga da un pusher a piazza Mastai. (Continua a leggere dopo la foto)





Quando si sono accorti che gli aveva dato semplice aspirina, lo hanno seguito e gli hanno rubato il borsello per riavere i soldi. Sarebbe stato lo stesso spacciatore, ora ai domiciliari, a contattare i carabinieri, dicendo di aver preso appuntamento con i due statunitensi per la restituzione della borsa. I due militari si sono quindi presentati all’appuntamento in borghese. Al momento dell’incontro però è scoppiata una colluttazione e uno dei due americani ha pugnalato il carabiniere colpendolo otto volte, una al cuore. Trasportato d’urgenza al Santo Spirito, è morto intorno alle 4 dopo un tentativo di rianimazione. A quanto apprende l’Adnkronos, nel borsello non sarebbe stata trovata droga.

