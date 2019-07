Carabiniere ucciso a Roma: fermate due persone. I dettagli del caso

Otto coltellate per guadagnare la fuga. Otto coltellate, delle quali una al cuore, hanno ammazzato questa notte il vice brigadiere Mario Rega Cerciello, 35 anni. E’ successo poco dopo le 3, quando un equipaggio della stazione di piazza Farnese è intervenuto in via Pietro Cossa, nel centro di Roma, per un “cavallo di ritorno” di una borsa, rubata poco prima da due ladri. Bloccati dai militari, uno dei due ha estratto un coltello con il quale ha pugnalato il carabiniere colpendolo otto volte, una al cuore. Trasportato d’urgenza al Santo Spirito, è morto intorno alle 4 dopo un tentativo di rianimazione.

DUE SOSPETTI IN CASERMA – I sospetti degli inquirenti si concentrerebbero, apprende l’Adnkronos, su due cittadini americani ascoltati in queste ore dai carabinieri del nucleo investigativo di via In Selci. Al momento non viene smentita né confermata la notizia secondo la quale i due sarebbero stati sorpresi in una stanza d’albergo della capitale. Vertice tra inquirenti in Procura a Roma. La Procura indaga per omicidio, titolare del fascicolo, coordinato dall’aggiunto Nunzia D’Elia, è il pm Maria Sabina Calabretta. Nel corso delle ricerche, gli investigatori hanno estratto da una grata un oggetto appuntito, simile a un punteruolo. Resta da capire se sia riconducibile all’omicidio. Come del resto il comune coltello da cucina che è stato estratto dal fondo di un’altra grata sul lato opposto del palazzo, all’altezza del civico 54 di via Belli. (Continua a leggere dopo la foto)









SI ERA SPOSATO UN MESE FA – Il vice brigadiere Mario Rega Cerciello era tornato 10 giorni fa dal viaggio di nozze. Dopo il matrimonio aveva trascorso con la moglie la luna di miele in Madagascar e aveva ripreso servizio da pochi giorni. Appena avuta la notizia dell’uccisione il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale Giovanni Nistri, ha voluto, apprende l’Adnkronos, incontrare i familiari per esprimere loro cordoglio e vicinanza. “Nella sua nuda essenza anche la tragedia più grande è fatta di numeri: il Vice Brigadiere Mario Rega Cerciello aveva 35 anni, era sposato da 43 giorni e 13 ne erano passati dal suo ultimo compleanno. (Continua a leggere dopo la foto)





È morto stanotte a Roma per 8 coltellate, inferte per i 100 euro che i 2 autori di 1 furto pretendevano in cambio della restituzione di 1 borsello rubato. In gergo si chiama ‘cavallo di ritorno'” scrive l’Arma dei Carabinieri su Facebook. “Ma quei numeri non sono freddi – continua il post – sono il conto di un’esistenza consacrata agli altri e al dovere, di una dedizione incondizionata e coraggiosa, di un amore pieno di speranze e di promesse. E la tragedia reca la cifra più alta: l’infinito”. “Il più vivo dolore per una mancanza che affligge 110 mila Carabinieri. Il più vivo cordoglio ai Suoi cari, che stringiamo in un immenso, unico abbraccio”, conclude l’Arma. (Continua a leggere dopo la foto)





BAMBINI PORTANO FIORI SUL LUOGO DELL’OMICIDIO – “Abito in zona, voglio che i miei figli di sette e 11 anni capiscano quello che succede in città, nella vita. Devono capire che ci sono persone che perdono la vita per tutelarci. Sono stupito che non ci sia nessun altro”. Così all’Adnkronos Francesco, 48 anni, un libero professionista residente nel rione Prati che alle 11.50 è venuto in via Cossa con i figli, Michele e Matilde, per posare un mazzo di fiori bianchi sul luogo dell’omicidio del carabiniere. Una messa in suffragio del vice brigadiere ucciso verrà celebrata questa sera alle 18.30. Lo ha detto all’Adnkronos padre Kramer, il sacerdote della chiesa Santa Maria dei Pellegrini, proprio di fronte alla stazione dei carabinieri di piazza Farnese.

Roma, ucciso carabiniere in pieno centro. Si cercano due nordafricani