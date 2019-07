Ritiro immediato del prodotto alimentare dai supermercati Conad di tutta Italia. Come confermato anche da una nota pubblicata sul sito ufficiale del Ministero della Salute, la nota catena ha richiamato dai suoi punti vendita un lotto di confettura extra di amarene a proprio marchio per la presenza di solfiti non dichiarati in etichetta. Il prodotto interessato è venduto in vasetti da 320 grammi con il numero di lotto N19002133 e la scadenza fissata al 21 marzo 2021 (codice EAN: 8003170059733).

Le confetture soggette al richiamo sono state prodotte per Conad nello stabilimento dell'azienda Menz & Gasser Spa, nella Zona Industriale di Novaledo, in provincia di Trento. Come sempre in questi casi, Conad raccomanda a chi è allergico ai solfiti di non consumare la marmellata con il numero di lotto indicato e di riportare in qualunque punto vendita della catena il vasetto, dove si provvederà alla sostituzione o al rimborso.









La catena di supermercati Conad, scusandosi per il disagio arrecato ai consumatori, ha fatto infatti sapere che provvederà a sostituire il prodotto con un altro lotto o a rimborsare l'acquisto, a seconda della preferenza del cliente. Va però sottolineato come il prodotto richiamato non presenti alcun pericolo per chi non è allergico ai solfiti. Questi ultimi sono dei tipi di conservanti molto utilizzati nell'industria alimentare per far sì che i prodotti durino più a lungo e non sviluppino pericolosi batteri o altri microrganismi.





I solfiti si trovano soprattutto in alcune categorie di cibo e bevande – ad esempio vino, birra, insaccati, succhi di frutta, conserve e aceto – e possono diventare pericolosi se ne si consumano in grandi quantità: possono provocare reazioni allergiche fino ad aggravamento dell'asma, orticaria, vomito e mal di testa. In Italia è obbligatorio specificare sulle confezioni la dicitura "contiene solfiti" in tutti i casi in cui alimenti o bevande contengano queste sostanze in una concentrazione superiore a 10mg/litro.







Solo qualche giorno fa era scattato il ritiro dal mercato di un altro prodotto alimentare, ma per possibile rischio microbiologico: un lotto di bocconcini di salame a marchio Azzocchi Roberto.Il prodotto interessato è venduto in confezioni sottovuoto da 200 grammi ciascuna, con il numero di lotto 26 LSS e la data di scadenza 12/11/2019. I bocconcini richiamati sono stati prodotti da Azzocchi Roberto Srl, nello stabilimento di via Vallericcia 18, ad Ariccia, nella città metropolitana di Roma (marchio di identificazione: CE IT 92506 LP).

