Schianto in pieno centro: il papà è morto sul colpo, grave il figlio

Dramma a Torino. Un terribile incidente in corso Galileo Ferraris è costato la vita a un uomo. Lo scontro tra due auto si è verificato questa mattina. Uno delle due persone alla guida dell’auto è morto mentre mentre il figlio è in condizioni serie al pronto soccorso C.T.O. Secondo una prima ricostruzione, le due auto – una Fiat 500 e un Suv Kia – sono entrate in collisione all’incrocio con via Vespucci.

Non è ancora chiara la dinamica sulla quale stanno cercando di fare piena luce le forze dell’ordine di Torino. Da una prima ipotesi, pare che il conducente della Kia non abbia rispettato la precedenza. Dopo l’impatto con l’altra auto, l’automobilista si è fermato a prestare soccorso. Ad avere la peggio il guidatore della 500, che sarebbe deceduto sul colpo. I sanitari del 118 hanno invece trasportato il passeggero, figlio della vittima, al pronto soccorso. Continua dopo la foto









Il ferito, un 49enne del posto, non sarebbe però in pericolo di vita. Sul posto sono successivamente sopraggiunti gli Agenti della Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino che stanno effettuando i rilievi del caso. Quello di Torino è l’ultimo incidente di una giornata sfortunata sulle strade italiane. Un altro dramma infatti si è consumato a Ponte della Priula, in provincia di Treviso, lungo la Pontebbana. Continua dopo la foto





Un van è finito fuori strada schiantandosi contro un platano: due degli occupanti sono morti, mentre gli altri due sono rimasti feriti. L’incidente è avvenuto all’alba, alle 4 e 45, dalla parte di Nervesa della Battaglia. I quattro viaggiavano a bordo di una Mercedes Viano. Dopo lo schianto, sono giunti i vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi dalle lamiere. I sanitari del 118 hanno trasportato il conducente e i tre passeggeri all’ospedale. Due sono deceduti poco dopo. Un terzo lotta fra la vita e la morte. Continua dopo la foto







Il quarto è grave all’ospedale di Conegliano. Non sono ancora chiare le cause del sinistro, ma si tratterebbe di un incidente autonomo. Le vittime sono un uomo e una donna di 45 e 46 anni. Indagano i carabinieri. Nelle prossime ore dovrebbe emerge un quadro più chiaro. Resta per ora il dolore e il silenzio.

Ti potrebbe anche interessare: “Uomini e Donne, Gemma Galgani e Giorgio Manetti di nuovo insieme”: il rumor è già sulla bocca di tutti

fbq('track', 'STORIE');