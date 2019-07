Cade nell’idromassaggio e rischia di annegare. Gravissima bimba di 4 anni

Si è sfiorata la tragedia questo pomeriggio, nelle piscine di un noto villaggio turistico nelle Marche. Una bambina di solo 4 anni è caduta dentro una delle vasche idromassaggio: ha rischiato di annegare e ora è ricoverata in ospedale. Le sue condizioni, stando a quanto fanno trapelare i medici, sono gravissime. Ci troviamo a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, il fatto è accaduto subito dopo pranzo, intorno alle 13. Le motivazioni sono ancora tutte da chiarire.

Alcuni testimoni parlano di una disattenzione da parte dei parenti, che non hanno badato alla piccola, che prima è caduta nella vasca, poi è finita con la testa sott'acqua. Dove è rimasta per lunghi, interminabili secondi. Fortunatamente qualcuno si è accorto che qualcosa di strano stava avvenendo in acqua: un bagnante si è tuffato subito e ha tirato fuori la bimba, che aveva già perso conoscenza. Sono intervenuti i bagnini, che le hanno operato manovre di rianimazione.









Piccoli, semplici ma fondamentali gesti che, mentre si aspettava l'arrivo del personale sanitario del 118, hanno contribuito a mantenere in vita la bimba. Che forse potrà salvarsi proprio grazie al tempestivo intervento di queste persone. Una volta arrivati i medici, il cuore e i polmoni della piccola hanno ripreso a funzionare, senza però che lei riprendesse conoscenza. L'ambulanza è scattata a velocità impressionante, visto che le condizioni erano "estremamente gravi". Ora si trova all'Ospedale Regionale Salesi di Ancona. Intanto sul posto sono arrivati anche i carabinieri.





Dovranno appurare, infatti, cosa è successo in quei drammatici momenti. Se ci sono state eventuali negligenze del personale addetto alla sicurezza oppure se tutto è stato veramente solo un drammatico incidente. Intanto i militari hanno ascoltato i testimoni e richiesto di accedere alle immagini delle telecamere di sorveglianza. I genitori, invece, sono ancora in stato di choc e si trovano all'ospedale, in attesa di buone notizie dalla piccola.





Pochi giorni fa a Marina di Pietrasanta, una dodicenne di Parma era rimasta impigliata con i capelli in un bocchettone della piscina oppure era stata colta da un malore. Dopo qualche giorno la drammatica notizia: non ce l’aveva fatta.

