Perde il controllo e va a sbattere: il guardrail gli taglia testa e braccio. Muore motociclista di 43 anni

Uno schianto fatale e senza precedenti quello che si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 17.00, lungo l’A30 Salerno – Caserta. Un motociclista ha perso il controllo del suo mezzo ed è andato ad infrangersi contro il guardrail ad una velocità mostruosa. Lo scenario che si è presentato davanti agli occhi di soccorritori e passanti è stato macabro e tremendo: la struttura di ferro si è trasformata in una sorta di ghigliottina.

L'impatto, infatti, ha letteralmente staccato la testa e un braccio all'uomo, uccidendolo praticamente sul colpo. Un incidente mortale tremendo: l'uomo aveva quarantatré anni. Sempre ieri vi avevamo parlato di un altro drammatico sinistro in cui ha perso la vita un 56enne: era a bordo del suo scooter Yamaha T Max quando all'improvviso, dopo aver perso il controllo, è andato a sbattere in maniera frontale con altre due macchine che si muovevano in direzione opposta.









La vittima di ieri si chiamava Pasquale Nappi ed era originario di Palma Campania. Si stava dirigendo in direzione di Caserta, nel tratto tra Nocera Pagani e Sarno, quando all'altezza del cavalcavia di San Valentino Torio qualcosa gli deve aver fatto perdere il controllo della moto. Tutte le cause sono al vaglio degli inquirenti che si domandano su un possibile tamponamento, una manovra eccessivamente ardita o forse un guasto tecnico del mezzo. Fatto sta che Pasquale si è ritrovato sbalzato ad una velocità folle, che lo ha mandato contro il guardrail.





È di questa mattina la notizia della ricostruzione ufficiale: i Carabinieri infatti hanno preso possesso delle immagini delle telecamere che hanno svelato come, prima dell'incidente, l'uomo si sarebbe scontrato con un'automobile. Quando i sanitari del 118 e la Polizia Stradale sono arrivati, per la vittima non c'era nulla da fare. Adesso però, bisognerà gli altri veicoli coinvolti. Ieri le Forze dell'Ordine hanno bloccato parte della carreggiata per i rilevamenti del caso.





Un incidente grave e tristissimo, che ci riporta a quello di Fuorigrotta, dove pochi giorni fa una giovane 15enne è stata sbalzata dallo scooter ed è andata a sbattere, col petto, contro il guardrail. Stava andando al mare con il migliore amico.

