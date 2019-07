Lo sciame sismico continua: nuova scossa in Sicilia. È la sedicesima in 5 giorni

Lo sciame sismico che ha invaso l’Italia del sud negli ultimi giorni continua. E torna la paura in tutta la Sicilia, specie nella provincia di Agrigento, dove da settimane la terra trema gettando nel panico residenti e turisti. È delle 11.41 di questa mattina l’ultima scossa: magnitudo 2.8 della scala Richter. Un’intensità non elevatissima, ma che basta per creare scompiglio, agitazione e terrore tra la popolazione, che si è immediatamente riversata in strada.

Stando a quanto riferito dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato ad una profondità di 8 chilometri, in una zona situata a 7 chilometri a nord-est di Menfi. La scossa si è sentita distintamente in tutta la Valle del Belice. Appena un quarto d'oro dopo, intorno alle 11.56, un'altra scossa ha fatto vibrare i sismografi. Stavolta l'intensità era ancora più bassa: 2.2. E secondo i primi accertamenti e le notizie locali non dovrebbero esserci danni a cose e persone.









La magnitudo non sarà altissima, ma questa è la scossa numero sedici in pochissimi giorni. Lo sciame sismico, infatti, va avanti dallo scorso 15 luglio tra Sciacca e Menfi. Il primo terremoto è stato di 2.4, a 6 km a est del territorio comunale di Menfi, tanto che Marilena Mauceri, sindaco della città, si è trovata costretta a rassicurare la popolazione: "La situazione è sotto controllo, i terremoti sono stati inferiori ai 3 gradi della scala Richter. È chiaro che creino apprensione, ma al momento non è il caso di allarmarsi oltremisura". I consigli, in questi casi, sono sempre quelli di mantenere la calma.





Nei giorni scorsi vi avevamo anche raccontato di un terremoto di magnitudo 5.1 della scala Richter registrato nella regione dell'Attica, in Grecia. L'epicentro era stato localizzato a 22 chilometri a nordovest di Atene alle ore 14.33. In diverse zone del centro della capitale era saltata l'energia elettrica e le persone erano scese in strada. Non ci sono stati danni o feriti, ma le linee telefoniche sono state letteralmente invase da segnalazioni e allarmi.





Probabilmente, anche il terremoto di stamattina fa parte dello stesso sciame sismico che sta attraversando, in queste ore, il Mediterraneo tra il sud Italia e la Grecia. Solo semplice assestamento? Presto per dirlo. Per ogni aggiornamento il nostro consiglio è di seguire i canali social dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia e quelli della Protezione Civile.

