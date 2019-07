Mamma Annalisa muore a 35 anni sotto i ferri, medici sotto accusa

Era entrata in sala operatoria con il sorriso Annalisa Zizza. Per lei, quell’intervento a lungo desiderato, era l’inizio di una vita. Una vita migliore, che le avrebbe permesso di colorare di mille colori un’esistenza già brillante. Invece, da quella sala operatoria con le luci bianche Annalisa Zizza non è uscita più. Non si è più svegliata dal lettino della clinica Mater Dei di Bari dopo un intervento per un bendaggio gastrico al quale aveva deciso di sottoporsi. Così è morta Annalisa Zizza, 35enne di Ostuni, sposata e madre di un bimbo di sei anni, è morta nella clinica. La donna, a quanto si apprende da fonti locali, si era recata in clinica giovedì scorso per sottoporsi all’operazione chirurgica che riduce le dimensioni dello stomaco e consente di perdere peso.

Entrata alle 9 del mattino in sala operatoria, non ne è più uscita viva. I medici, intorno alle 19 di giovedì scorso, 18 luglio, sono usciti dalla sala e hanno informato il marito che la donna era morta. I famigliari hanno presentato denuncia ai carabinieri. Ad attenderla a casa, ad Ostuni, dove abitavano, anche un bimbo, il figlio di 5 anni. La notizia è pubblicata dal Quotidiano di Puglia.









Il pubblico ministero del Tribunale di Bari ha disposto per lunedì mattina, 22 luglio l'autopsia sulla salma di Annalisa Zizza. Servirà a fare luce sulle cause della morte. Cresce intanto ad Ostuni la commozione e il cordoglio per l'improvvisa morte della donna. Tantissimi i messaggi di cordoglio e d'affetto sui social per il marito di Annalisa, impiegato della Telecom.





Il caso di Annalisa Zizza purtroppo non è isolato. Interventi del genere restano piuttosto rischiosi. Il Bendaggio gastrico è un intervento restrittivo meccanico che riduce forzatamente l'introduzione di cibo. Il paziente mentre mangia percepisce un senso di sazietà, talvolta accompagnato da fastidio o dolore nella parte alta dell'addome. Un minor introito di cibo porta alla perdita di peso. Resta necessaria la collaborazione del paziente nel seguire la dieta indicata e nel frazionare al meglio i pasti.







Il bendaggio gastrico prevede l’utilizzo di un anello gonfiabile in silicone che viene posizionato in maniera tale da circondare la parte alta dello stomaco. L’anello è collegato alla parete addominale mediante un tubicino con un serbatoio: questo consente di gonfiare o sgonfiare il bendaggio iniettando della soluzione fisiologica.

