“Speranze finite”. ll mare restituisce il corpo di Lorenzo: aveva appena 19 anni

La speranze è durata lo spazio di poche ore. Poi si è dovuta arrendere. Lorenzo Igliozzi è morto, il corpo ha restituito il suo corpo. Sotto choc Borgo Sabotino, il suo paese d’origine, e Latina dove si è verificata la tragedia. I drammatici fatti risalgono alla serata di ieri, giovedì 18 luglio, quando il ragazzo si trovava in acqua tra Torre Astura e l’ex pontile della centrale elettronucleare Latina insieme a un amico. Erano circa le ore 21 e i due erano a bordo di un gommone, quando il suo compagno di avventure lo ha visto tuffarsi e immergersi all’altezza di Foce Verde senza più risalire in superficie.

Il suo amico si è preoccupato, convinto che gli fosse accaduto qualcosa e pensando al peggio, ha dato l'allarme, chiamando immediatamente aiuto. Ricevuta la segnalazione, sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e Guardia Costiera. I sommozzatori sono entrati in acqua e si sono immersi alla ricerca del corpo senza vita, trovato a oltre 10 metri di profondità.









Lorenzo Igliozzi è stato afferrato e riportato in superficie, purtroppo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Sul caso indagano le forze dell'ordine, che stanno svolgendo gli accertamenti necessari. Non è ancora chiaro cosa abbia trattenuto il corpo del 19enne sott'acqua, fino a farlo morire. Forse, potrebbe essere rimasto intrappolato, trovando qualche ostacolo alla risalita.





Tuttavia al momento non si esclude nessuna ipotesi sul decesso. Una volta recuperata, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che ne disporrà l'autopsia. I risultati degli esami autoptici potrebbero aiutare chi indaga a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Appresa la notizia, Borgo Sabotino è in lutto per la perdita di Lorenzo Igliozzi, un giovane conosciuto per la passione per la pesca e le immersioni.







La comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia, per la scomparsa di un ragazzo così giovane, volato in cielo troppo presto. Non è ancora chiaro quando si svolgeranno i funerali del ragazzo. Tragedie del genere, purtroppo, non sono sconosciute. Sono già molte le vittime del mare in quest'estate bollente e tragica allo stesso modo.

