Maltempo, bomba d’acqua: allagamenti, strade come fiumi e auto trascinate in mare

Paurosa bomba d’acqua nella giornata di lunedì, 15 luglio 2019, ad Avola, cittadina del libero consorzio comunale di Siracusa, in Sicilia. Nel pomeriggio un violento temporale in pochi minuti si è abbattuto sulla città riversando al suolo una enorme quantità di acqua che ha trasformato le strade in veri e propri torrenti. Allagati scantinati e sottopassi in diverse zone della città, con gravi disagi alla circolazione e alla popolazione locale.

Nel giro di una decina di minuti, l’acqua ha trascinato via ogni cosa, comprese alcune vetture parcheggiate in strada, come mostrano le immagini della macchina bianca che, in zona borgo vecchio, è stata trascinata dalla forza delle acque fino alla spiaggia creando il panico quando ha scavalcato la banchina che costeggia la vecchia tonnara ed è finita in mare. Le immagini hanno fatto il giro di tutti i telegiornali, ma per fortuna al suo interno non c’era nessuno e non si sono registrati feriti. (Continua dopo la foto)









Inoltre, una forte mareggiata ha spinto l’acqua fino sulla carreggiata lungo il litorale trascinando altre macchine in sosta, anche in questo caso per fortuna tutte senza passeggeri a bordo. “Squadre a terra e sommozzatori dei vigili del fuoco stanno intervenendo ad Avola (SR) a causa del maltempo che nel pomeriggio di oggi ha colpito la zona orientale della Sicilia”, si legge in un tweet diffuso dai vigili del fuoco. (Continua dopo la foto)





Impressionanti le fotografie diffuse dall’account ufficiale dei vigili del fuoco, che hanno postato le immagini in sorvolo dell’elicottero Drago sull’area coinvolta dall’alluvione. Numerosi gli interventi dei pompieri nella zona, anche con il Nucleo Sommozzatori del Comando Provinciale di Catania, e della protezione civile. Secondo una prima stima in appena 20 minuti sono scesi circa 20 millimetri di pioggia. (Continua dopo foto e post)





#15luglio 20:30, squadre a terra e sommozzatori dei #vigilidelfuoco stanno intervendo ad #Avola (SR) a causa del #maltempo che nel pomeriggio di oggi ha colpito la zona orientale della Sicilia. Nelle immagini il sorvolo dell’elicottero Drago sull’area coinvolta dall’alluvione pic.twitter.com/LknDmN2xiH — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 15 luglio 2019



“La Protezione Civile locale è allertata e stiamo operando con mezzi e uomini sul territorio”, ha reso noto il sindaco di Avola, Luca Cannata. Nel frattempo la Protezione civile regionale ha prolungato l’allerta gialla per le prossime 24-30 ore nella zona di Avola e del siracusano. Il maltempo ha colpito anche aree vicine, come Lido di Noto, dove si è registrata una tromba d’aria e in quella di Fiumefreddo, colpita da una pioggia torrenziale.

