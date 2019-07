Francesco e il figlio di 1 anno sono morti sul colpo. Gravissima la mamma

Tre persone hanno perso la vita in un tragico incidente avvenuto ieri a Stoccarda. In uno schianto frontale tra auto e un tir è morto un 29enne di Presenzano (Caserta) e il figlioletto di appena un anno e un amico di famiglia. Francesco Pascale si era trasferito da circa un anno in Germania e domenica mattina viaggiava a bordo della sua auto quando il tir ha invaso la corsia opposta e non gli ha lasciato scampo. Nell’auto c’era anche la moglie che versa in gravissime condizioni nell’ospedale di Stoccarda e un amico il quale ha perso la vita anche lui. L’incidente ha tenuto bloccato il traffico diverse ore.

La piccola comunità di Presenzano, uno degli ultimi Comuni della provincia di Caserta, prima di Isernia, è in lutto per questa tragedia che ha colpito questa giovane famiglia. Non è chiaro se la magistratura abbia posto sotto sequestro il corpo delle tre vittime. Come non è chiaro quando inizieranno le procedure di rimpatrio delle salme.









Certo è che il tragico incidente ha sconvolto profondamente anche la città che aveva adottato, da poco, la famiglia. L'ultimo, drammatico, incidente in Italia avvenuto nella mattinata di ieri a Poggio Renatico. A perdere la vita due uomini, rimasti coinvolti in un impatto mostruoso: la loro piccola macchina è andata a scontrarsi, in maniera frontale, contro un'autobetoniera. Nulla da fare per conducente e passeggero, due persone che erano conosciute da tutta la comunità locale.





Continuano quindi gli incidenti sul nostro asfalto. E il numero delle morti sale proprio in estate, quando provinciali e statali diventano più frequentate da chi parte per le vacanze, chi va in ferie o chi, semplicemente, staccato da lavoro decide di prendere un po' di fresco in qualche località vicino casa. Poi basta un attimo di distrazione, un acceleratore premuto troppo a lungo, una stanchezza lancinante, che ecco l'incidente.







Sarà compito degli inquirenti, in questo caso, acclarare le dinamiche del sinistro, che si è presentato veramente spaventoso ai soccorritori. Quando sono arrivati sul posto, infatti, i medici del 118 non hanno avuto dubbi sulle condizioni dei due passeggeri della macchina. La morte è infatti arrivata sul colpo. Stando a quanto dichiarato dal nucleo dei carabinieri di Poggio Renatico, l’incidente è avvenuto alle 11.30 di questa mattina, precisamente a Via Cantone, nella rotonda che porta alla Base Aerea Nato di Poggio. Le due vittime, di cui sono note solo le iniziali A.C. e F.C., avevano 31 e 49 anni e viaggiavano su una piccola Fiat Punto. Hanno perso il controllo del veicolo e, nella corsia opposta, si sono andati a scontrare contro un’autobetoniera.

