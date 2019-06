C’è stato un momento in cui tutto il mondo di Gessica Notaro è sembrato crollare. L’amore tradito, il viso deturpato dall’acido e la vita, come l’aveva conosciuta fino a quel momento, cancellata di colpo. La compagnia, per Gessica Notaro, erano le fiale di antidolorifico e i flash dei giornalisti, interessati più a fotografare la pelle aggredita dall’acido, irregolare e ruvida come passata da carta vetrata, a ciò che si nascondeva dietro. Sono passati anni da quei giorni e Gessica Notaro è sbocciata di nuovo: ha rotto il favo dove era chiusa mostrandosi a tutti come la bellissima farfalla che è oggi.

Dopo aver rotto il ghiaccio due stagione fa a ‘Ballando con le stelle’, Gessica Notaro – che i suoi 274 mila followers chiamano La “piratessa” – non si è fermata un attimo. Gli ultimi scatti vengono dal Salento. Spiagge bianche e mare di cristallo dove Gessica Notaro posa con tutta la sua innata eleganza sfoggiando un fisico mozzafiato. Continua dopo la foto









Uno scatto, in particolare, attira l’attenzione dei fan che non possono che restare ammaliati di fronte alla bellezza della ventinovenne romagnola. Seduta su uno scoglio con il tramonto alle spalle, Gessica sente di essere nel luogo più adatto: “Se il rumore del mare sovrasta quello dei pensieri, siete nel posto giusto”, scrive la Notaro sotto il post social.Con un mini dress nero che lascia la schiena interamente scoperta, Gessica Notaro siede super sensuale: ritratta lateralmente, la miss riminese sfoggia gambe lunghissime e piedi scalzi, oggetto di apprezzamenti da parte dei fan. Continua dopo la foto





“In questa foto rivedo la Gessica di una volta”, scrive qualcuno. “Anzi ancora più bella e forte”, ribadisce qualcun altro. “La bellezza esiste”, “Bellezza rara da testa a piedi”. Ma anche“Invidia per le tue gambe”, “Uno spettacolo”, “Che sirena”, “Selvaggia intensa”, “Elegante e di classe, “Bella e sensuale più che mai”, “Fascino unico”. Una sequela infinita di complimenti e di apprezzamenti per una ragazza che non ha paura di mostrarsi. Continua dopo la foto







Gessica Notaro non è solo il simbolo della violenza di genere ma ancora di più delle donne che non si arrendono, che lottano e combattono goni giorno. Per loro e per tutte quelle come loro, vittime di abusi spesso silenziati dalla vergogna che nascondono lo sguardo tra le fughe del pavimento.

