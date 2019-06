Compra Gratta e vinci da 20 euro e non può credere ai suoi occhi: vincita clamorosa

La dea bendata bacia Sulmona, dove c’è un nuovo milionario. Ha comprato in tabaccheria un Gratta e Vinci da 20 euro ed è tornato a casa con 2 milioni. Il fortunato, scrive Il Messaggero, in città è conosciuto, ma non vuole svelare il suo nome. La vincita record è avvenuta domenica mattina, 9 giugno, nella tabaccheria di via Mazzara che Rosa Maria Savino gestisce insieme al marito Antonio.

Il cliente, che ancora non sapeva di essere diventato il nuovo Paperon de' Paperoni, è entrato per chiedere un biglietto del Miliardario maxi, ovvero un biglietto "gratta e vinci" da 20 euro, e a detta anche del tabaccaio, era solito giocare al gratta e vinci, ma nelle altre volte aveva puntato sempre su un biglietto "ordinario". Non questa volta: ha speso 20 euro e ha cominciato a grattare il tagliando fuori dal locale che si trova nel centro storico di Sulmona (L'Aquila).









Dopo aver grattato, è rientrato nella tabaccheria-ricevitoria incredulo e bianco in viso. Ricevuta la conferma della mega vincita, è poi andato al bar a festeggiare offrendo da bere a tutti. Stando a quanto raccontato dai presenti, non appena si è reso conto che uno dei suoi numeri era quello vincente, ha urlato: "Mi sa che ho vinto". Quindi sono partite le verifiche sul biglietto in questione.





Era tutto vero: quel Gratta e Vinci da 20 euro si è rivelato un tagliando da ben 2 milioni! La titolare della tabaccheria, riporta ancora Il Messaggero, ha offerto un bicchiere d'acqua al nuovo milionario perché si riprendesse dallo choc. "Era incredulo", ha detto la commerciante. Il fortunato ha poi chiamato al telefono la moglie che l'ha subito raggiunto, e insieme sono stati visti andare al bar per festeggiare.







Solo pochi giorni fa, invece, la fortuna aveva baciato Napoli. E sempre sotto forma di Gratta e Vinci. Anche in questo caso il protagonista è un non meglio identificato acquirente che, grattando la patina argenta del biglietto “Milardario Maxi”, ha centrato una vincita di 2 milioni di euro. L’ultima volta che la fortuna aveva deciso di toccare il Bel Paese era toccato a Malo, in provincia di Vicenza, con una vincita dello stesso importo con il biglietto “Nuovo 50X”. Il biglietto era stato acquistato nel punto vendita di Mirco Crosara e Valentina Ciscato, in Via Bruno Brandellero, 33 a Malo (VI).

