La primavera inizia ufficialmente il 21 marzo ma il cambio di temperatura cui assisteremo a breve ci darà un assaggio della stagione più attesa. La settimana che inizia il 25 febbraio regalerà temperature miti e tanto sole. Sembrerà davvero primavera e faremo fatica a credere che invece siamo ancora a febbraio. Sarà una sorta di prova generale della primavera appunto. L’inverno sembrerà finito. Vi sembra strano? Comprensibili visto il gelo e i venti burrascosi dell’ultimo week-end. Eppure le cose stanno esattamente così. L’ondata di gelo che ha sconvolto l’Italia negli ultimi giorni è l’ultimo ricordo di un inverno che lascia prematuramente il posto alla primavera. Ma come è possibile che ci sia un cambiamento così netto?

Questa condizione di forte variabilità, di repentini passaggi dal freddo al caldo, è una condizione ormai frequente in questo periodo e alle nostre latitudini. Il motivo: l'alta pressione non è stabile e i suoi movimenti innescano la discesa di aria fredda dal Polo nord.









In pratica l'Italia è diventata il crocevia delle due opposte fazioni. Ma che marzo sia un mese pazzerello, in fondo, si è sempre saputo. A febbraio 2018, per dire, abbiamo patito il freddo per via della discesa sul nostro paese del Burian, il gelido vento russo. Abbiamo avuto tantissima neve anche a bassa quota. Quest'anno, invece, a febbraio, a eccezione di questo ultimo week-end, abbiamo sperimentato temperature al di sopra della media stagionale.









Ma che cosa ci aspetta, dunque, a livello meteorologico? Già dalla fine di febbraio 2019 ci sarà una prova generale di primavera: conseguentemente all'arrivo dell'anticiclone africano, avremo valori termici che si porteranno di circa 10 gradi al sopra della media del periodo. In particolare, dopo lunedì 25, quando ci sarà l'ultimo impulso di gelo, le temperature aumenteranno molto. Da martedì 26 l'Italia sarà sotto l'alta pressione che garantirà sole e tempo stabile.

I valori arriveranno fino ai 20 gradi. Qualche esempio? Attesi 18 gradi a Torino, Milano, Bologna, Firenze e Napoli; a Bolzano il termometro segnerà addirittura 20 gradi. Mentre sono attesi 22 gradi sulle pianure del Nord, sulla Sicilia, sulla Sardegna e sulle regioni tirreniche. Ma quanto durerà la primavera? Almeno fino a giovedì 28 febbraio. Già dal primo marzo potrebbe arrivare una perturbazione. Nel frattempo, però, godiamoci la primavera…

