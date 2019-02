“Sono tua madre”. C’è Posta per te, il dramma di Giusi: il figlio Giorgio risponde così

Giorgio e sua sorella Romina sono stati convocati nella sesta puntata di C’è posta per te dalla madre Giusi e dal suo nuovo compagno Massimo, ex amico del padre dei due ragazzi. I rapporti sono difficilissimi: figli non approvano la loro relazione e sono delusi da alcune mancanze della mamma nei loro confronti. Giorgio e Romina hanno rifiutato di parlare con Massimo, che ha lasciato immediatamente lo studio. Maria De Filippi ha cercato di mediare: “È un vostro diritto avere un rapporto con lei, fregatevene di Massimo. Lei non sceglie coscientemente di provare qualcosa per Massimo. Lei non ha scelto Massimo, si è ritrovata innamorata di questo Massimo”.

Dopo un lunghissimo dialogo, Romina ha deciso di non perdonare la madre e ha lasciato lo studio. Giorgio, invece, convinto dalla De Filippi, ha accettato di aprire la busta e riabbracciare la madre: “Ci provo, sono stato molto male e non sono sicuro di riuscire a ricominciare”. Sui social, il pubblico si è nettamente schierato dalla parte di Giorgio, evidentemente molto affezionato alla mamma, e contro Romina, accusata di insensibilità. Continua dopo la foto









“Mamma mia quanto sono egoisti questi figli… Sono grandi e la mamma ha sacrificato tanti anni per loro… Lasciatela vivere il suo amore in santa pace senza ostacolarla…mamma mia ragazzi miei la vita è breve!”. Un’altra utente aggiunge: “Giorni fa e stato mandato un pezzo in anteprima di questa storia e da poche parole tutti si sono permessi di giudicare questa signora senza saperne il motivo”. Continua dopo la foto









Poi continua: “Senza conoscere la storia fino in fondo ma ascoltando la storia posso dire ché lei a tutto il diritto di rifarsi una vita è che i figli dovrebbero pensare un po più alla madre visto che detto da loro è stata una buona madre il suo unico errore forse è stato quello di iniziare una storia con il migliore amico del marito ma alla fina c’è chi fa cose peggiori”. Continua dopo la foto



Di sicuro c’è la bellezza di Giorgio che non è passata inosservata. Il profilo Instagram di Giorgio è blindatissimo, ma da Facebook risulta che il ragazzo, proveniente da Limbiate, vive a Varedo, in Brianza. Di professione fa il ballerino, per la Johnny Vazquez Dance Company. Una buona notizia per le sue fan: ufficialmente il ragazzo si proclama single, e le ultime foto con una ragazza, che risulterebbe essere la sua ex fidanzata, risalgono al 2017.

