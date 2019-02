“Valentina ha 17 anni e si è allontanata Montiglio Monfettato (Asti). Sabato sera, intorno alle 23, è uscita senza fare più rientro. La mamma teme che possa trovarsi in compagnia di una persona più grande di lei. Non ha portato con sé né documenti né cellulare”. A dare l’annuncio è “Chi l’ha visto?”, il programma Rai condotto dalla Sciarelli. Si tratta di una vera e propria emergenza ad Asti per la scomparsa di questa 17enne, fuggita da una comunità. Valentina, 17 anni, ha fatto perdere le sue tracce sabato scorso, 16 febbraio, da una comunità per minori a Montiglio Monferrato.

La famiglia – che ha contattato ‘Chi l’ha visto’ – teme possa essere in compagnia di persone più grandi. Non si conoscono, al momento, i motivi della fuga da casa, tuttavia le ricerche sono in corso ormai da 72 ore senza che della ragazza sia stata trovata traccia. Per questo in TV e sui social network sono stati diffusi diversi appelli a chiunque avesse notizie della adolescente o di chi, eventualmente si trova con lei. (Continua dopo la foto)









Chiunque la ospitasse senza informare la famiglia potrebbe incorrere in una denuncia per sottrazione di minore. Valentina è alta 1 metro e 55 centimetri ha i capelli biondo scuro e gli occhi castani. Al momento della scomparsa indossava pantaloni e un giubbotto scuro e scarpe bianche. Ha un piercing applicato al naso, un altro alla lingua, e il dilatatore al lobo destro dell’orecchio. Chiunque avesse sue notizie può contattare le forze dell’ordine. Un’altra ragazza di 16 anni scomparsa da Alessandria alcuni giorni fa è stata ritrovata a Pavia. (Continua dopo la foto e il video)









Come per lei anche i familiari di Valentina sperano in una rapida e felice risoluzione del caso. In Italia scompare un bambino ogni due giorni, quattro su cinque non vengono più ritrovati. È un vero e proprio esercito di invisibili quello che si forma di giorno in giorno nel nostro Paese. In occasione della Giornata dei bambini scomparsi, sono davvero impressionanti i dati forniti da Telefono azzurro: nel 2017 sono state 177 le segnalazioni di scomparsa giunte al numero europeo dedicato, il 116000, e di questi solo 30 sono stati ritrovati. (Continua dopo la foto)



Dunque ben 147 minori potrebbero essere stati risucchiati in circuiti di sfruttamento sessuale e di lavoro minorile o addirittura uccisi. Ma si ritiene che questo sia un dato per difetto, visto che non sempre le sparizioni di minori vengono denunciate. Soprattutto quando si tratta di migranti, giunti da soli in Italia, una percentuale questa che supera il 60% del totale dei casi.

