I genitori di Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, agli arresti domiciliari. Come riporta il Corriere della Sera in un articolo a firma di Fiorenza Sarzanini, il provvedimento di cattura per i genitori dell’ex premier è stato eseguito dalla Guardia di Finanza per i reati di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. Entrambi sono accusati di aver provocato “dolosamente” il fallimento di tre cooperative dopo averne svuotato le casse ricavando così in maniera illecita svariati milioni di euro.

Si tratta di aziende collegate alla “Eventi 6”, si legge ancora. Ovvero la società di famiglia già finita sotto inchiesta proprio per una gestione allegra e la sparizione di fondi. Con loro è stato arrestato anche Gian Franco Massone, vicepresidente di una delle cooperative. La svolta dell’indagine, condotta dal procuratore Giuseppe Creazzo, dall’aggiunto Luca Turco e dal pubblico ministero Christine Von Borries, era arrivata nell’autunno scorso grazie all’esame della documentazione acquisita presso la “Eventi 6” che portava a tre cooperative: “Delivery”, “Europe service Srl” e “Marmodiv”. (Continua dopo la foto)









Nei mesi scorsi la “Europe service Srl” e la “Marmodiv” furono perquisite e il materiale sequestrato (libri contabili, fatture e contratti) avrebbe corroborato l’ipotesi accusatoria convincendo i magistrati e chiedere l’arresto dei genitori dell’ex premier ed segretario del Pd Renzi per il timore di inquinamento delle prove, ma anche per la reiterazione del reato. (Continua dopo la foto)









Il giudice, scrive ancora il Corriere, ha ritenuto fondato il sospetto secondo cui le cooperative “non hanno alcuna vita sociale, ma vengono costituite soltanto come schermo per altri affari”. Il primo a indagare era stato il pubblico ministero di Cuneo Pier Attilio Stea con accertamenti sulla “Direkta Srl”. Gli atti sono stati poi trasferiti alla Procura di Firenze proprio per i rapporti con la “Eventi 6” e adesso si è deciso di procedere con gli arresti domiciliari per evitare che lo stesso “sistema” venga applicato ulteriormente. (Continua dopo la foto)



Nel capo di imputazione è infatti specificato che “gli indagati cagionavano il fallimento della società per effetto di operazione dolosa consistita nell’aver omesso sistematicamente di versare i contributi previdenziali e le imposte”. Oltre alla mamma e al papà di Renzi sono indagate altre 5 persone tra cui Roberto Bargilli, ex autista del camper di Matteo Renzi durante le primarie del 2012 e alcuni amministratori delle cooperative, conclude l’articolo di Fiorenza Sarzanini sul CorSera.

