La dea bendata è arrivata a Foligno, dove è stata realizzata una vincita da 1 milione 756 mila euro con il biglietto “Nuovo turista per sempre”. Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita “Buffet Stazione by Torgest sas”, in Piazzale Unità d’Italia. “Quando abbiamo scoperto che un nostro cliente si era aggiudicato una tale somma, siamo stati colti dallo stupore e dalla gioia, perché è la prima volta che viene realizzata una vincita così importante presso il nostro punto vendita. Al suo posto mi trasferirei in una bella località esotica con tutta la famiglia”, ha commentato Paola Tortorelli, una dei titolari del Buffet Stazione.

“Non ci siamo accorti di niente – spiega martedì mattina al telefono – quindi non abbiamo proprio idea di chi possa aver vinto. Certo è – scherza – che nessuno ha accusato malori, fosse capitato a me sarei svenuta”. E invece nessuno si è accasciato a terra nel bar per la vincita, che può essere capitata a un viaggiatore di passaggio nello scalo ferroviario o, come si spera sempre, a un concittadino magari in difficoltà. (Continua dopo la foto)











Dall’inizio dell’anno il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per 526 milioni di euro, su tutto il territorio nazionale. “Il vincitore – viene sottolineato – potrebbe essere chiunque: un pendolare, un turista, un militare che passa di qui per i concorsi dell’Esercito”. (Continua dopo la foto)













“Non ci ha ancora contattato nessuno e speriamo che la vincita sia andata a qualcuno che ha bisogno”. Dall’inizio dell’anno il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per 526 milioni di euro, su tutto il territorio nazionale. Il Gratta e Vinci è la più grande lotteria istantanea al mondo e permette – grattando i simboli che compaiono sul biglietto – di vincere premi immediati in denaro. (Continua dopo la foto)







Il Gratta e Vinci è gestito da Lotterie Nazionali S.r.l., società partecipata da Lottomatica Holding S.r.l., Scientific Games International Inc., Scientific Games Italy Investments S.r.l., Arianna 2011 S.p.A. e Servizi in Rete 2001 S.r.l. Dal 1° ottobre 2017, per tutte le lotterie istantanee, alle vincite di importo superiore a 500 euro viene applicata una ritenuta pari al 12% sulla parte di importo eccedente la somma di 500 euro.

Ti potrebbe anche interessare: Pordenone, compra il Gratta e Vinci che nessuno voleva. Ecco quanto ha vinto