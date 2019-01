Ci sarebbe una mancanza di attenzioni alla base dell’omicidio del piccolo Giuseppe, il bimbo di 7 anni ucciso a Cardito, in provincia di Napoli, dal compagno della madre. Il giovane ventiquattrenne di origini tunisine, Tony Sessoubti Badre, avrebbe colpito a bastonate fino alla morte sia Giuseppe che la sorellina Noemi, di 8 anni, ferita brutalmente ma sopravvissuta. Ed è stata proprio la testimonianza della bambina ad incastrare l’uomo.

Secondo le ricostruzioni, i due bambini nati da una precedente relazione della madre, si trovavano in casa insieme al tunisino e alla figlia di quest'ultimo con la donna, quando i vicini hanno udito delle urla provenienti dall'appartamento e hanno chiamato la polizia. Arrivate sul posto, le forze dell'ordine si sono trovate di fronte una scena terrificante: il corpo di Giuseppe, privo di vita, giaceva riverso sul divano, mentre la sorellina, piena di botte, era ancora viva con il volto totalmente tumefatto.











Portata subito in ospedale non sono state rilevate lesioni agli organi interni né particolari danni al cranio. La bambina si trova tuttora sotto osservazione clinica e psicologica, ma ripresasi dallo shock, è riuscita ad aiutare la polizia nella ricostruzione dell'accaduto. "Ci ha picchiati Tony- ha affermato la bambina- ha cominciato da ieri, a me e al mio fratellino. Poi è andato via".









Anche la madre punta il dito contro il tunisino: "Tony sembrava un diavolo. Ho cercato di fermarlo, ma non ci sono riuscita, ha riferito al Pubblico Ministero. La donna al momento dell'aggressione non si trovava in casa: "Tony mi ha raccontato che i piccoli erano caduti per le scale" ha dichiarato. Tony Sessoubti Badre è ora indiziato per la morte violenta di Giuseppe e per il ferimento della sorella. La Procura di Napoli ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di fermo per omicidio volontario.





E il tunisino, dopo aver detto che il bimbo era caduto dalle scale, ha parzialmente ammesso: “Forse l’ho colpito con un calcio, una mazza di legno… non so bene”. Secondo le prime informazioni, Badre avrebbe picchiato i due bambini perché riteneva che la donna non prestasse abbastanza attenzioni alla terza bimba di 4 anni.

