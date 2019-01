Bonus nido, al via le domande. Dalle ore 10 del 28 gennaio 2019 è possibile fare la domanda per ottenere il bonus nido, cioè il contributo per il pagamento delle rette degli asili nido o per il ricorso a forme di supporto domiciliare a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche. La grande novità del 2019, a seguito della legge di Bilancio 2019, è l’aumento dell’importo che è stato incrementato a 1.500 euro per il triennio 2019-2021 (fino al 2018 il bonus nido era pari a 1.000 euro).

Il bonus nido viene erogato dall'INPS con cadenza mensile (su 11 mensilità, per un importo massimo di 136,37 euro) direttamente al lavoratore che ha sostenuto il pagamento e nel limite delle risorse annualmente stanziate. Cioè, se fate la domanda troppo tardi, i fondi potrebbero essere finiti. Quindi è consigliabile fare la domanda quanto prima. Chi può richiedere il bonus nido? I genitori, residenti in Italia, cittadini italiani oppure di uno Stato UE nonché gli extracomunitari con permesso di soggiorno UE di lungo periodo che sostengono l'onere della retta e che siano conviventi con il figlio.











Il bonus nido non è legato al reddito quindi può essere dato a tutti, indipendentemente da esso, fino a esaurimento fondi. La domanda potrà essere fatta fino alle fino alle 23,59 del 31 dicembre 2019. Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi. Ribadiamo che il contributo è soggetto a un preciso limite di spesa per cui, superata tale soglia, l'INPS non prenderà in considerazione le altre domande.









Come si fa la domanda? La domanda può essere fatta accedendo ai servizi online dell'INPS (si può fare domanda solo se si ha il pin); chiamando i numeri dell'INPS – 803164 (gratuito da rete fissa) o lo 06164164 da rete mobile – o rivolgendosi ai patronati. Il servizio tramite patronato è a pagamento, la cifra, però, dipende dai singoli patronati. Il genitore che fa la domanda deve indicare i mesi per i quali intendere beneficiare del bonus.





Alla domanda va allegata la ricevuta che dimostri l’iscrizione del bimbo al nido, il documento del genitore richiedente e la ricevuta di pagamento del mese in corso. Ogni mese, poi, il genitori dovrà inviare all’INPS le ricevute di pagamento. Beh, che aspettate? Andate a fare la richiesta prima che sia troppo tardi!

