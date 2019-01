Una storia che commuove. Una storia che in questo mondo in cui ormai ognuno pensa a se stesso fa notizia sta facendo il giro del web e ha portato all’attenzione degli italiani un gesto bellissimo di grande sensibilità. I protagonisti di questa storia sono i carabinieri della Stazione di Bernalda, comune italiano di 12.480 abitanti della provincia di Matera, in Basilicata, e un giovane tunisino.

Nel tardo pomeriggio di giovedì 24 gennaio, un pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio è stata allertata dalla centrale perché un uomo al citofono della Stazione chiedeva insistentemente aiuto. Dopo la telefonata la pattuglia che si trovava impegnata in un controllo è rientrata in caserma e ha trovato un uomo in lacrime. (Continua a leggere dopo la foto)











Si trattava di un giovane tunisino, disperato perché aveva ricevuto notizie dalla sorella che la madre era appena morta di infarto a Napoli, dove abitava la sua famiglia, mentre lui si era trasferito in Basilicata per cercare lavoro come bracciante nei campi. Il ragazzo era disperato oltre che per la perdita della madre anche per il fatto che non aveva nemmeno un euro per poter comprare il biglietto per rientrare a Napoli e assistere al funerale della donna. (Continua a leggere dopo la foto)









Qui entrano in gioco la grande umanità e la sensibilità dei militari che si sono trovati di fronte alla disperazione del giovane tunisino. A quel punto i carabinieri sono rientrati in caserma insieme all’uomo e hanno effettuato tutti gli accertamenti sulla sua identità e quella della famiglia. Dopo aver accertato la veridicità del racconto e sapendo che il ragazzo hanno fatto una colletta e comprato i biglietti necessari per consentirgli di raggiungere casa (sia per il pullman che per il treno). (Continua a leggere dopo la foto)







L’uomo, munito di regolare permesso di soggiorno, era da tempo disoccupato a causa dello scarso lavoro per la manovalanza stagionale nella raccolta dei campi, è rimasto senza parole di fronte al gesto dei carabinieri e li ha ringraziati con un lungo abbraccio. La mattina di venerdì 25 gennaio è stato visto partire con il suo borsone questa mattina alle 5:40 per raggiungere la povera madre defunta.

Carolyn Smith, sui social la foto prima del cancro: “Voglio indietro il mio corpo”