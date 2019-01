Spesso capita di trovare un motivo per sorridere proprio nelle occasioni più tristi. E passando per le vie di Napoli non è raro imbattersi in manifesti che suscitano ilarità per la particolarità delle frasi riportate, per una strana associazione tra nome e cognome, per un buffo soprannome della persona defunta o ancora per delle ‘boutade’ peculiari di cui il popolo partenopeo è tipico. Quando poi ci si trova in un contesto in cui basta un click per cui la notizia faccia il giro del mondo, ecco che la risata si diffonde velocemente.

A provocare un sorriso, ma anche un po' di stupore, tra le vie della città campana, un manifesto funebre che annuncia la morte di un signore di 67 anni. Nulla di strano nel nome né nei nomignoli attribuiti; a suscitare la meraviglia dei passanti in questo caso è stato un paragone, forse inappropriato o magari significativo per i parenti del defunto.











"È venuto a mancare all'affetto dei suoi cari Marco Santoro, padre, nonno e suocero esemplare. Più grande di Pino Daniele", questa la dicitura che accompagna l'annuncio della scomparsa. Ignoto il motivo del confronto con il cantante napoletano venuto a mancare 4 anni fa.









È stato Gianni Simioli a rendere 'social' la curiosità, il noto speaker radiofonico ha postato l'immagine del manifesto sulla sua pagina Facebook accompagnando il tutto con il commento: "Ero in macchina in mezzo al traffico, altezza Orto botanico, quando l'ho avvistato, mi sono fermato apposta per fotografarlo", e continua: "Tra tutti i manifesti funebri avvistati, questo è per me quello più inquietante: mi sono perso qualcosa?".





Saranno in tanti a porsi la stessa domanda alla vista dell’annuncio mortuario. Sicuramente anche questa perla potrà essere aggiunta nel libro edito qualche mese fa che raccoglie tutte le uscite spiritose, curato dal duo Cyop&Kaf, dal titolo: “Detti. Viaggio tra i soprannomi del popolo napoletano”.

