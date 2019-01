Incidente al porto di Olbia, dove un traghetto Grimaldi in partenza è entrato in collisione con la nave Athara della Tirrenia in quel momento ferma presso la banchina. Nel video postato in rete si sente il megafono della nave annunciare: “Ai posti di manovra”. E ancora: ”Dotto’, quale manovra?”.

Parole scandite qualche istante prima della collisione tra i due traghetti, il “Cruise Bonaria” della Grimaldi e la nave “Althara” della compagnia di Vincenzo Onorato Tirrenia, al porto di Olbia, in Sardegna. Secondo quanto riportato dalla capitaneria di porto della località marittima sarda le due navi si sono “toccate” a causa del vento. (Continua a leggere dopo la foto)











La nave “Althara” della Tirrenia – ferma all’ormeggio nel porto – è stata colpita dalla “Cruise Bonaria” e ha riportato danni alla passerella fuoribordo e a due finestroni mentre tra i passeggeri non ci sarebbero feriti. Momenti di concitazione a bordo della nave della Tirrenia quando dalla plancia di comando l’equipaggio si è reso conto, seguendo le manovre della Grimaldi, che non sarebbe stato possibile evitare l’impatto. ”Ci prende ci prende!”. A evitare la collisione non è servito nemmeno l’intervento del rimorchiatore. La nave “Althara” della Tirrenia dovrebbe riuscire a partire regolarmente questa sera per il consueto viaggio verso Civitavecchia. (Continua a leggere dopo la foto)









Intanto sulla Sardegna imperversa il maltempo e il vento soffia a velocità sostenute con raffiche tempestose di Maestrale a più di 120 km/h sulle con mareggiate lungo le coste occidentali più esposte. Nella giornata di oggi le avverse condizioni meteo-marine stanno impedendo l’attracco al traghetto Janas della Moby, partito con qualche ora di ritardo da Genova per Porto Torres per evitare il mare in burrasca. La nave è ferma in rada davanti allo scalo del nord Sardegna e finora non è stato possibile farla ormeggiare con sicurezza alle banchine. (Continua a leggere dopo la foto)







La compagnia fa sapere che tutti i passeggeri sono stati rifocillati e informati delle cause del disagio. Nel frattempo, a causa del perdurare del forte vento e del mare in burrasca sulle Bocche di Bonifacio, sono state sospese anche le corse della sera (17 e 18.30) tra Santa Teresa di Gallura e Bonifacio e viceversa. Per guardare il video clicca qui

Impossibile dimenticare il disastro della Costa Concordia. Era il 2012 e la nave andò a incagliarsi sugli scogli dell’Isola del Giglio. Adesso, a 4 anni dall’incidente, ecco cosa resta del relitto