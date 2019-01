“Tua figlia è roba nostra”. Elena, scomparsa da 10 giorni: la telefonata choc

Ore d’angoscia per Elena Petriu, la ragazza di 14 anni scomparsa 10 giorni fa da Pioltello. A quanto si apprende infatti la famiglia avrebbe ricevuto una telefonata da un uomo il giorno della scomparsa di Elena. La voce dall’altra parte aveva sentenziato: “Non ti preoccupare per tua figlia, lei è roba mia – dice una voce maschile – e non tornerà a casa”, parole alle quali il padre di Elena risponde chiedendo un incontro a quell’uomo che ha la voce di un adulto, incontro però rifiutato. Almeno in un primo momento, visto che l’insistenza dei due genitori porta poi questo misterioso uomo ad accettare finalmente di vedere il padre di Elena: i due si danno appuntamento a Mortara.

I genitori si recano a Mortara ma lì non si presenterà nessuno. Da qui la decisione di contattare i carabinieri per sporgere denuncia. I militari intervengono immediatamente non appena apprendono quanto accaduto e risalgono così alla persona autrice della misteriosa telefonata: si tratta dello zio del ragazzo che avrebbe portato via Elena, Marius. (Continua dopo la foto)











Marius che alle a Chi l’ha visto ha detto di non sapere dove si trova la ragazza: “Non so dove sia”, risponde l’uomo al giornalista. Pochi secondi di calma prima di rivolgersi al padre di Elena che minaccia di morte in rumeno: “Se la cerchi ti uccido”, avrebbe detto Marius ai due. L’ultima traccia di Elena risale a lunedì scorso, quando è uscita di casa alle 7.30. Poi, il vuoto. Sembra essere sparita nel nulla Elena (Continua dopo la foto)









Il 14 gennaio, stando a quanto raccontato dai familiari a “Chi l’ha visto?”, la giovane ha lasciato la propria abitazione per andare a scuola. In classe, però, non è mai arrivata e nessuno dei suoi compagni l’ha vista fuori dall’istituto. Quello stesso giorno, la madre ha ricevuto alcune telefonate da un uomo che le ha detto di aver visto Elena insieme a un ragazzo più grande di lei. Poi, però, nessun’altra pista né avvistamento. (Continua dopo la foto)







La 14enne – alta 1.65, con capelli e occhi castani – al momento della scomparsa indossava un pantalone nero, scarpe da ginnastica bianche e un giubbino nero. Con sé ha soltanto i documenti e uno zaino da scuola di colore rosa. In rete e sui mezzi di comunicazione si moltiplicano gli appelli per trovarla.

