La polizia sta cercando il corpicino della piccola Esperanza Lara, la bimba di 20 mesi scomparsa lo scorso 23 dicembre e di cui sono stati arrestati due giorni fa i genitori. Sulla Statale 130 tra Cagliari e Carbonia c’è attività per la ricerca dei resti della bimba rom: la Squadra Mobile della Questura di Cagliari e la Scientifica stanno effettuando le ricerche lungo la strada che i genitori Slavko Seferovic e Dragana Ahmetovic entrambi 28enni percorrevano spesso, da Cagliari al campo dove sono stati arrestati.

Il padre ha confessato. Slavko Seferovic ha raccontato che sua figlia è morta soffocata e dopo ha deciso di bruciarne il suo corpicino. Il ventottenne è stato così arrestato assieme a sua moglie e sono entrambi accusati di omicidio, anche se non hanno dichiarato di essere stati gli autori del terribile delitto. (Continua a leggere dopo la foto)











Dopo due mesi di silenzi la coppia ha deciso di parlare. Hanno prima dichiarato che la loro figlioletta di appena 20 mesi era morta nell’incendio che aveva distrutto il loro furgone, poi hanno cambiato versione dicendo che qualcuno l’aveva rapita per chiedere loro un riscatto e aveva appiccato il rogo. Ma in realtà, almeno secondo la Polizia e la Dda di Cagliari, la piccola sarebbe stata uccisa proprio da loro. Ad inchiodarli ci sono le indagini condotte dalla squadra Mobile di Cagliari, coordinata dal dirigente Marco Basile, che hanno ricostruito quanto accaduto la sera del 23 dicembre scorso al villaggio dei Pescatori, a Giorgino, periferia di Cagliari. (Continua a leggere dopo la foto)









Giorno in cui proprio i genitori della bambina hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio che stava devastando il furgone Iveco utilizzato come casa, a bordo del quale, secondo quanto da loro affermato quella sera, si trovava la piccola Esperanza. Ma non solo. Ci sono anche le intercettazioni telefoniche e ambientali nelle quali i genitori vengono sentiti chiaramente parlare di delitto. “L’ho impiccata… così non piange e non fa (cioè così non soffre, ndr)”, dice Slavko alla moglie. Lo si legge nelle 68 pagine del fermo eseguito dagli uomini della sezione reati contro la persona della Mobile, diretta da Davide Carboni. (Continua a leggere dopo la foto)







Non è l’unico passaggio in cui si intuisce che i responsabili del delitto sono loro, anche se il modo, il quando e il dove il delitto sia avvenuto non è ancora stato chiarito. Il 28enne – difeso dall’avvocato Daniele Condemi – non ammette l’omicidio, ma sostiene che la bimba sia morta per soffocamento mentre mangiava. La bimba sarebbe morta in dicembre e il padre avrebbe portato il corpicino lungo la Statale 130 dove l’avrebbe bruciato. La moglie – sentita separatamente – avrebbe invece detto al giudice di aver consegnato la bambina viva al marito.

