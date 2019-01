Un uomo di 63 anni, Roberto Callegher, di San Pietro di Feletto (Treviso), è morto cadendo in un dirupo mentre scendeva lungo la pista “Col dei Baldi-Pian del Sec”, nel comprensorio del Monte Civetta (Belluno). Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo avrebbe perso il controllo degli sci, precipitando da un’altezza di sei metri e morendo sul colpo.

L’incidente è avvenuto dopo le 12 ad Alleghe, nel comprensorio sciistico del monte Civetta, in provincia di Belluno. L’uomo, mentre discendeva la pista Col dei Baldi – Pian dei Sec, ha perso (per cause ancora in fase di accertamento) il controllo degli sci, superando a forte velocità un leggero pendio fuori pista e finendo fuori pista, in un dirupo. Il 63enne è precipitato nel vuoto da un’altezza di circa sei metri ed è morto sul colpo. (Continua a leggere dopo la foto)











Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Caprile Bellunese ed il medico del Suem 118 che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La salma, trasportata presso la camera mortuaria del cimitero di Alleghe, è ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Quello dell’uomo di 63 anni è l’ultimo di una serie di incidenti che sono avvenuti tra il 2018 e inizi del 2019. Il 3 gennaio del 2019 la piccola Camilla, 9 anni, ha affrontato la pista Imbuto della Via Lattea di Sauze d’Oulx. Si tratta di una discesa di media difficoltà e segnalata con colore rosso. (Continua a leggere dopo la foto)









Il nome, Imbuto, è dovuto al restringimento che precede un incalanamento con un passaggio tra le rocce. La piccola, che indossava regolarmente il casco, ha perso il controllo degli sci, finendo fuori pista e precipitando a valle, scivolando per un pendio, per circa 50 metri. E alla fine è andata a sbattere contro lo spigolo di una barriera frangivento. Si è procurata un forte trauma cranico che le ha causato un arresto cardiocircolatorio. Dopo trenta minuti di tentativi di rianimazione da parte dei medici è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Regina Margherita di Torino. Purtroppo però non c’è stato niente da fare. Il decesso della bambina è stato dichiarato alle 16.30. (Continua a leggere dopo la foto)





Pochi giorni dopo la stessa sorte è capitata a Renata Dyakowska, 40 anni, e la figlioletta Emily di 8. Il 4 gennaio infatti, alle 13 circa, la piccola, mentre era sullo slittino con la madre sulle nevi alto atesine del Corno del Renon, si è schiantata contro un albero. La mamma, Renata è ancora in gravissime condizioni mentre la piccola Emly è morta a causa delle ferite riportate. La Procura di Bolzano ha aperto un’inchiesta. Al vaglio vi sarebbero i cartelli e le indicazioni per chi pratica questo sport. “Una triste e dolorosa vicenda, originata forse anche da carente informazione”. Così Claudio Della Ratta del Partito Democratico altoatesino.

