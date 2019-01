Alba di sangue sulle strade italiane. Muore intrappolato tra le lamiere

Si macchiano ancora di sangue le strade italiane. Schianto all’ alba in via Nazionale a San Daniele del Friuli: un morto. Erano circa le 4.45 quando un mezzo pesante e un furgone si sono scontrati. Nel tremendo impatto il conducente del Citroen Jumper ha perso la vita per le gravissime ferite riportate; un’altra persona è stata soccorsa dalla equipe medica di un’ambulanza e portata in ospedale in gravi condizioni. Nello scontro il mezzo pesante ha perso il carico. È stato necessario chiudere la strada, bloccata ancora alle 8, per la rimozione dei mezzi incidentati. Si transita lungo un bypass attivato da Villanova di San Daniele.

Sul posto era atterrato anche l'elicottero sanitario. Della viabilità si è fatta carico la Polizia locale, mentre per rilievi e accertamenti è intervenuto il Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Udine. Della messa in sicurezza della strada e dei veicoli, si sono invece fatti carico i vigili del fuoco di San Daniele e Udine, assieme al personale di Fvg Strade.











La persona deceduta, stando alle prime notizie, sarebbe un uomo di Tricesimo, del quale non sono state ancora rese note le generalità. Ieri un altro incidente aveva scosso il paese. Vittima di un terribile schianto il 20enne Michele Coppeto a Marano di Napoli. Secondo quanto si apprende dal noto sito Today.it, infatti, il tremendo impatto con un mezzo pesante si è verificato in via Cupa dei Cani, mentre Michele era a bordo della sua motocicletta.









Per il ventenne è stato decisivo l'impatto, tant'è che è deceduto praticamente sul colpo, nonostante indossasse il casco di protezione. Stando a quanto si apprende dal sito in questione, il conducente del camion coinvolto nell'incidente si è immediatamente fermato per prestare soccorso al giovane Michele ed è stato poi ascoltato dalle forze dell'ordine.







Il giovane ragazzo, invece, è stato identificato soltanto alcune ore dopo, in quanto non possedeva i documenti di riconoscimento con sé. Dopo l’urto del suo scooter con il mezzo pesante, l’impatto del ragazzo contro l’asfalto è stato così forte che sul suolo sono rimaste visibili alcune tracce organiche. Negli istanti immediatamente successivi allo scontro, sono intervenuti sul luogo del sinistro sia i Carabinieri del comune napoletano, che si stanno occupando di effettuare gli accertamenti di rito, che la Polizia locale di Napoli.

