È morto di meningite a 15 anni poche ore dopo essere arrivato all’ospedale. Arrivato ieri al mattina Policlinico Umbero I, il giovane non ce l’ha fatta: si sono rivelati vani i tentativi dei medici della terapia intensiva pediatrica di salvarlo. “Le cause del decesso – spiegano dall’assessorato alla Sanità della Regione – sono dovute a una sepsi meningococcica”. Una forma che sarebbe addirittura più forte, in quanto si parla di infezione da meningite. Il ragazzo, purtroppo, non è risultato vaccinato.

Sono immediatamente scattate le procedure di profilassi, come da protocolli clinici: i primi a dover seguire la profilassi saranno i familiari e gli amici più stretti del quindicenne morto al policlinico Umberto primo di Roma. La profilassi è stata estesa anche presso la scuola frequentata dal ragazzo nel territorio della Asl Roma 2, l'Istituto alberghiero Amerigo Vespucci nel IV municipio. Inoltre è stato contattato anche il Miur per estendere la profilassi anche alle persone entrate in contatto con il ragazzo attraverso una stage formativo svoltosi nei giorni scorsi.











Lo comunica in una nota l'Assessorato alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio. "La macchina della profilassi – prosegue la nota – è stata attivata immediatamente sia a cura della Asl Roma 1 che della Asl Roma 2. Si è in attesa del responso analitico rispetto all'identificazione del sierotipo del meningococco inviato presso l'Inmi Spallanzani e notificato presso il servizio di sorveglianza Seresmi". Intanto, da un punto di vista clinico, si rimane in attesa dell'identificazione del sierotipo da meningococco, inviato allo Spallanzani.













Ma "la situazione è sotto controllo – chiariscono ancora dalla Regione, che esprime condoglianze e vicinanza alla famiglia – e per puro puro principio di precauzione, nonostante il rischio sia estremamente limitato, si sta consigliando la profilassi a tutte le persone entrate in contatto con il ragazzo". Intanto resta in gravi condizioni, in coma, la ragazza di 25 anni di Signa ricoverata domenica pomeriggio all'ospedale fiorentino di Careggi per un caso di meningite. La giovane è ricoverata in terapia intensiva, ma, secondo quanto riporta oggi il Corriere Fiorentino, starebbe dando le prime risposte alle cure e i medici sarebbero cautamente fiduciosi sulla sua guarigione.







In un primo momento si era diffusa la notizia di un’infezione da meningococco di tipo C, ma gli esami effetttuati al Meyer hanno evidenziato che si tratta del ceppo B, per il quale la 25enne non era vaccinata. Dopo la diffusione tra domenica sera e lunedì mattina della notizia del nuovo caso, il primo in Toscana nel 2019, si è diffusa una sorta di ‘psicosi’ tra la popolazione, tanto che l’Asl Toscana Centro ieri ha diffuso una nota per rassicurare, dopo l’avvio delle misure di profilassi.

