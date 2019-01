“Grembiule obbligatorio nelle scuole. Ecco perché”. La proposta di Salvini

Rosa per lei. Blu o celeste per lui. Prima un simbolo poi, con il passare del tempo, i grembiuli sono passati di moda. A tuonare in favore della reintroduzione della divisa scolastica per le scuole elementari è il ministro Matteo Salvini. Pronta è arrivata la risposta dei presidi che si dicono favorevoli sottolineano come spetti ai singoli istituti decidere sulla questione. «Almeno alle scuole elementari, rimettere il grembiule farebbe bene ai bambini ed eviterebbe simboli di diversità. Rimetterlo sarebbe infatti un’occasione di parità», dice il ministro durante un’intervista a Tg2Italia. Indossare il grembiule in classe, secondo Salvini, eviterebbe le differenze sociali tra chi ha «felpe da 400 euro» e chi indossa invece «golfini da 20 euro». Un’idea già rilanciata a fine novembre dal ministro all’istruzione Marco Bussetti: «Se la scelta del grembiule a scuola è condivisa e accettata dall’istituto è una cosa sulla quale si può anche riflettere sicuramente». (Continua dopo la foto)











Prima di lui, ormai qualche anno fa, parlarono di ritorno del grembiule alla primaria sia l’ex ministra all’istruzione Mariastella Gelmini, sia l’ex premier Silvio Berlusconi. Nel 2011 arrivarono in parlamento due diverse proposte di legge, proprio per la reintroduzione del grembiulino tra i banchi di scuola primaria, a firma dell’allora deputata del Pdl Isabella Bertolini e dell’allora deputato dell’Udc Luca Volontè: in entrambi i casi l’obiettivo era quello di azzerare le differenze sociali tra i bambini, almeno in classe. (Continua dopo la foto)













Ma per obbligare le famiglie ad adottare, di fatto, una divisa, le proposte di legge quantificarono uno stanziamento alla copertura delle spese pari a 15 milioni di euro l’anno. Non se ne fece niente. Oggi, come ieri, scendono in campo i dirigenti scolastici a ricordare che l’uso del grembiule o della divisa, adottata dal consiglio di istituto, è una decisione che rientra nell’autonomia scolastica. (Continua dopo la foto)





«Nessuna preclusione ideologica per il grembiule delle scuole materne ed elementari ha spiegato infatti il presidente dell’Associazione nazionali dei presidi di Roma e del Lazio, Mario Rusconi – siamo anche favorevoli alla divisa o alle tute per le medie e superiori, purché la cosa non venga normata da una legge ma sia presa come decisione dal Consiglio d’istituto, sentiti i genitori, e dal collegio dei docenti così come sancisce l’autonomia scolastica. E nei fatti è già così».

Ti potrebbe anche interessare: Ferrovie dello Stato, annunciate oltre 4mila assunzioni nel 2019

fbq('track', 'STORIE');