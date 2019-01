Morto nel sonno a 43 anni, la scoperta choc fatta dall’amico del cuore

Choc a Valmontone dove un uomo di 43 anni è stato trovato morto da un amico che lo aveva ospitato per la notte. La vittima, F.C un 43enne di Labico, potrebbe essere passato dal sonno alla morte ma per poterlo stabilire sarà necessario fare degli accertamenti. Per questo motivo la Procura di Velletri ha deciso di aprire un’indagine e di porre sotto sequestro la salma. A fare la scoperta è stato, come detto, il padrone di casa che vive in località Colle Aprano a Valmontone. L’amico con il quale F.C. la sera prima aveva cenato si è alzato per svegliarlo ma lo ha provato ormai senza vita.

Sul posto i carabinieri della locale Stazione agli ordini del maresciallo Montesano che stanno indagando per capire le cause sul decesso. La magistratura ha anche disposto il sequestro di una parte della casa dove il 43enne è stato ritrovato. Molti sono i motivi che potrebbero portare alla morte nel sonno, i principali indiziati sono sicuramente il cuore e i polmoni: un loro improvviso malfunzionamento può avere gravi conseguenze e portare alla morte. (Continua dopo la foto)











È stato osservato che durante la fase REM del sonno aumenti sensibilmente lo stress a carico del sistema cardio-vascolare, e possono quindi verificarsi le condizioni per un arresto cardiaco. Va comunque detto che anche in questo caso le cause di un arresto cardiaco sono molteplici e possono essere legate a un’ostruzione di un importante vaso, oppure ad alterazioni della sua componente elettrica, ma anche malformazioni congenite possono essere responsabili di un decesso di notturno. (Continua dopo la foto)













Il lavoro del sistema cardiovascolare è strettamente connesso a quello dei polmoni, pertanto un’ alterazione delle funzioni polmonari va a influenzare anche il lavoro del cuore. bIn genere le normali funzioni dei polmoni sono alterate in conseguenza di malattie croniche e degenerative, come ad esempio la fibrosi cistica, l’enfisema, il cancro ai polmonioppure un embolo polmonare. (Continua dopo la foto)







Tali condizioni vanno a influenzare profondamente l’attività respiratoria. Quando sta per sopraggiungere la morte infatti il respiro inizia a diventare più affannoso e il ritmo più lento fino a cessare completamente. Nelle prossime settimane si avrà un quadro più chiaro della situazione con molti dubbi che potrebbero essere risolti.

Ti potrebbe anche interessare: “Sarà un nuovo 1985”. Meteo, in arrivo un freddo mai visto: l’Italia trema

fbq('track', 'STORIE');