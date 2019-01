Addio all’immunologo Fernando Aiuti, pioniere della lotta all’Aids. Fondatore dell’Anlaids (Associazione Nazionale per la lotta contro l’Aids), era ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma: è morto a 83 anni. Aiuti, deceduto nella tarda mattinata di oggi, 9 gennaio, avrebbe perso la vita “per le complicanze immediate di un trauma da caduta dalla rampa delle scale adiacente il reparto di degenza”, spiega in una nota la Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs.

Lì il medico era ricoverato nel reparto di Medicina generale “per il trattamento di una grave cardiopatia ischemica da cui era da tempo affetto e che lo aveva già costretto ad altri ricoveri e a trattamenti anche invasivi”. “Più recentemente il quadro cardiologico” del professore nato a Urbino l’8 giugno del 1935, “si era aggravato evolvendo verso un franco scompenso cardiaco, in trattamento polifarmacologico”, conclude la nota diffusa dal Gemelli. (Continua dopo la foto)











Sul caso sta facendo comunque accertamenti la procura di Roma, che ha aperto un fascicolo e ha disposto un sopralluogo: non si esclude che Aiuti possa essersi suicidato. Sulla morte dell’immunologo è stata infatti aperta un’inchiesta, come riporta il Messaggero: “La pm Laura Condemi è andata a fare un sopralluogo in ospedale, l’ipotesi è che si sia suicidato”, si legge. Aiuti venne eletto nel 2008 come capolista del Pdl in Campidoglio, ma molto prima, nel 1991, fece il giro del mondo la foto che immortalava il suo bacio in bocca a una donna sieropositiva dato per dimostrare che il virus non poteva essere trasmesso per via orale. (Continua dopo la foto)













Oggi Rosaria Iardino, presidente della Fondazione The Bridge e fondatrice di Nps Italia Onlus, ovvero quella donna che quasi 30 anni fu protagonista di quel bacio che fece scalpore, ha ricordato su Twitter il professore con queste parole: “È morto Fernando Aiuti, il mio uomo del bacio, grande immunologo e uomo, con lui ho litigato tantissime volte.. Ricordando l’uomo e il professore non posso fare altro che dire grazie per il suo enorme contributo alla lotta contro l’Aids”. (Continua dopo foto e post)





E' morto Fernando Aiuti, il mio uomo del bacio, grande immunologo e uomo, con lui ho litigato tantissime volte.. Ricordando l'uomo e il professore non posso fare altro che dire grazie per il suo enorme contributo alla lotta contro L'#AIDS. #FernandoAiuti #Immunologo pic.twitter.com/aeCfW7bezp — Rosaria Iardino (@RosariaIardino) January 9, 2019

La scienza oggi piange un grande uomo: la scomparsa dell’immunologo Fernando Aiuti, punto di riferimento mondiale per la lotta all'AIDS, mi rattrista molto. Sono certa che il suo grande impegno vivrà attraverso il lavoro di @Anlaids. pic.twitter.com/02KEpmG3Lf — Giulia Grillo (@GiuliaGrilloM5S) January 9, 2019



Anche la ministra della salute Giulia Grillo ha espresso il suo cordoglio a mezzo social per la morte del noto immunologo: “La scienza oggi piange un grande uomo: la scomparsa dell’immunologo Fernando Aiuti, punto di riferimento mondiale per la lotta all’Aids, mi rattrista molto. Sono certa che il suo grande impegno vivrà attraverso il lavoro di @Anlaids”, ha scritto su Twitter.

