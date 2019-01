Lotteria Italia 2019: chi è il vincitore del primo premio da 5 milioni di euro

Chi è il fortunato possessore del biglietto da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2018 – 2019? Il vincitore del primo premio della Lotteria Italia 2019 ha acquistato il biglietto che gli è valso una fortuna pari a 5 milioni di euro a Sala Consilina (in provincia di Salerno). Ma non è detto che il fortunato sia una persona del luogo, dal momento che il tagliando è stato venduto in un’area di servizio dell’autostrada A3 Napoli-Reggio Calabria.

Anche il sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone, commentando all'Adnkronos la notizia della vendita del biglietto vincente, ha espresso dei dubbi sul fatto "che abbia vinto un cittadino salese". Secondo il primo cittadinio"è più probabile che il biglietto sia stato acquistato da qualcuno di passaggio. Ma – ha scherzato il sindaco – nei prossimi tempi noterò se qualche nostro concittadino avrà completamente cambiato il suo livello qualitativo di vita. Quel che è certo è che non sono io il vincitore, non si può vincere se non si gioca".











"Fa un immenso piacere pensare che siano stati vinti qui i 5 milioni del primo premio e 50mila euro del premio di consolazione, significa che la fortuna ogni tanto bacia anche delle località non di primo piano mediaticamente parlando. Anche per noi è un momento di pubblicità e promozione del territorio, ci sarà curiosità e ci prepariamo a qualche giornata di attenzione, ora scatterà sicuramente la caccia al vincitore". Quanti di voi, seguendo Amadeus in tv, hanno pensato: "Ma guarda un po', Sala Consilina, chissà quante volte ci siamo fermati con la macchina a fare sosta proprio in quell'area di servizio".













Trafficatissima, frequentatissima, storico punto d'approdo per milioni e milioni di automobilisti ogni anno, Sala Consilina ha riservato un premio a dir poco eccezionale a uno dei suoi clienti. Ma chi è il vincitore? "Al 99% un viaggiatore". Non ha dubbi il gestore dell'area di Sala Consilina Est, Sergio Annunziata: "Secondo me è il classico emigrante che rientra durante le feste natalizie. Oppure un autotrasportatore diretto in Germania o in Svizzera", le sue parole riportate da Corriere.it.







Per Annunziata, ex sindaco del Comune di Atena Lucana, il vincitore potrebbe avere fra i 40 ed i 60 anni perché ”i giovani prediligono i gratta e vinci”, confermando che ”il biglietto è stato venduto nel bar dell’area di servizio, direzione nord, durante le feste di Natale e in questo periodo qui transita tanta di quella gente”.

