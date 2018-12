“Era vergine quando fu stuprata”. Desirée Mariottini, altro choc due mesi dopo

“Desirée Mariottini – si legge nelle prime righe di quella che a tutti gli effetti è un’anteprima stampa – è deceduta a seguito di una crisi cardiocircolatoria. Inoltre, nel corso dell”esame autoptico, si è riscontrata una recentissima rottura imeneale”. Ed è proprio questo aggettivo, “recentissima”, che sembra destinato a far discutere. Le indagini sul caso sono ancora in corso. Il quadro deve ancora essere chiarito in ogni sua sfumatura, ma il retroscena di Giallo, nel caso venisse confermato, potrebbe rappresentare uno spartiacque. Almeno dal punto di vista della narrazione.

Sarà la giustizia, poi a chiarire il tutto. Desirée Mariottini sarebbe stata vergine. Tanto che il suo imene potrebbe essersi rotto proprio in concomitanza con quella che sembrerebbe essere stata una terribile violenza di gruppo. Forse, si può a questo punto ipotizzare, Desirée Mariottini ha perso la sua verginità proprio durante quel presunto abuso. (Continua dopo la foto)











“Un episodio di eccezionale gravità avvenuto in un contesto di degrado umano e sociale inaccettabile ed indegno di un Paese civile”. Così il Riesame aveva descritto la morte di Desirée Mariottini nell’ordinanza con cui conferma il carcere per il 47enne Chima Alinno. Una decisione che ha fatto molto discutere perché non riconosce l’accusa di omicidio volontario. (Continua dopo la foto)













“Emerge in maniera generica che Alinno si dedicasse allo spaccio in via dei Lucani, ma nessuno ha sostenuto di aver visto Sisco dare droga alla povera vittima”, argomenta il tribunale nelle attese motivazioni. In sostanza, per contestare l’omicidio volontario sul presupposto del dolo eventuale — come fa la procura — serve la prova che l’indagato abbia ceduto droga alla ragazza accettando il rischio di metterne la vita in pericolo. (Continua dopo la foto)









Scrivono i giudici: “Non possono dirsi acquisiti gravi indizi di colpevolezza neanche per l’omicidio volontario: la morte infatti non può essere ritenuta in alcun modo conseguenza di un’azione volontaria dell’indagato”. Più corretta, per la corte, è la formulazione dell’accusa di “omissione di soccorso aggravata dalla morte”. In questo senso sono univoche le testimonianze circa la volontà dei quattro indagati di non chiamare un’ambulanza per evitare il carcere.

Di contro, va accolta senza dubbi la contestazione di violenza sessuale: “Alinno, che non ha esitato ad approfittare di una 16enne in stato di incoscienza, dimostra una particolare propensione al delitto, in una situazione di emarginazione sociale ed umana”.

Ti potrebbe anche interessare: Marta Flavi rivela la sua età e assicura: “Nessun lifting”. Ecco qual è il suo segreto

fbq('track', 'STORIE');