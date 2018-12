Hanno notato un’auto in un fossato nella frazione di Poggio Morello, in provincia di Teramo, così due cacciatori hanno lanciato l’allarme nel pomeriggio. Poi all’arrivo delle forze dell’ordine la macabra scoperta di un cadavere al suo interno. Il caso Daniele Taddei, il 28enne scomparso il primo agosto del 2014 a bordo della sua auto si è concluso nel modo più tragico possibile. L’auto, una Nissan Micra conn targa CW238JG è stata trovata in un fitto canneto in località Terrabianca.

Il ritrovamento poco dopo le 17:00. Sul posto i Vigili del Fuoco, che per aprirsi un varco nel fossato, hanno dovuto lavorare due ore con le motoseghe. Il ritrovamento ad opera di un poliziotto con la passione per la caccia, che si trovava lì per caso con i suoi due cani. Sono stati i due animali a fiutare la traccia. L'auto completamente avvolta dalle canne altissime, e il cadavere, oramai ridotto a sole ossa, di quello che si presume sia Daniele Taddei, all'interno della carcassa.











L'impiegato della Wampum di Nereto aveva fatto perdere le proprie tracce dopo una cocente delusione d'amore, per questo la pista privilegiata seguita dagli inquirenti era stata sempre quella del suicidio. L'ultima volta il suo telefonino aveva agganciato la cella telefonica di Giulianova Montone, quindi non troppo distante dal punto del ritrovamento della Nissan Micra scoperta dai cacciatori. Il caso è stato trattato anche da 'Chi l'ha visto?', dove spesso sono intervenuti i nonni del giovane per lanciare appelli che, purtroppo, sono rimasti inascoltati.













Quella di Daniele è la storia di un giovane molto sensibile, dall'animo gentile e nobile: un ragazzo di 28 anni la cui dolcezza è ricordata da amici e parenti come un tratto caratteriale che lo ha sempre connotato. Tra gli ultimi a vedere Daniele il papà: "Quella mattina – aveva raccontato l'uomo agli inviati di 'Chi l'ha visto?' – ho visto Daniele molto provato per quell'incontro con la ragazza per la quale nutriva da tempo un fortissimo amore in realtà mai contraccambiato. Ho provato a sminuire l'accaduto dicendogli che prima o poi sarebbe arrivato anche per lui l'amore vero, ma Daniele non ha voluto sentir ragione e salutandomi si è rimesso in auto per tornare a casa".







Questa è l'ultima immagine che i familiari di Daniele hanno del 28 enne scomparso nel nulla insieme alla sua auto. Di lui, nonostante le ricerche sul posto e nei dintorni, non si è mai avuto alcuna traccia. L'inchiesta sulla sua scomparsa era stata anche archiviata dalla Procura di Teramo, con grande disappunto e dispiacere dei familiari che mai avevano perso le sperazne di ritrovarlo, e con diversi appelli lanciati anche tramite la trasmissione "Chi l'ha Visto?".

