L’attività dell’Etna è in una fase che può avere “dinamiche ulteriori con possibili aperture di nuove bocche di eruzione a quote più basse”. A sottolinearlo è il professore di vulcanologia all’Università di Pisa Mauro Rosi. “Se ciò si verificasse avremmo una eruzione più voluminosa con avanzamenti del magma che potrebbero avvicinarsi ai centri abitati”.

"L'Etna – spiega l'esperto – è caratterizzato da uno spostamento verso il mare del lato orientale che è la causa della rottura della faglia e quindi del terremoto. Fintanto che sono in corso questi movimenti non siamo fuori dalla possibilità che si verifichino ulteriori scosse di terremoto. Si tratta di una eventualità che al momento – conclude – non può essere esclusa". l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia prosegue nella sua attività di monitoraggio. il vulcano che sovrasta Catania si è reso protagonista negli ultimi giorni di esplosioni ed emissioni di cenere e lapilli tali da limitare il traffico aereo nel vicino aeroporto di Fontanarossa.











"Il tutto parte da un processo tettonico di apertura che richiama il magma la cui fuoruscita crea un disequilibrio nel sistema attivando la faglia e causando il sisma. In genere si tratta di terremoti molto superficiali che hanno la caratteristica di causare danni significativi se rapportati all'entità, ma in un raggio d'azione molto circoscritto", spiega Carmelo Monaco, direttore del Dipartimento e professore di geofisica all'Università di Catania. Nella zona, ricorda l'esperto, "sono molti i terremoti registrati negli anni passati e tutti con le stesse caratteristiche. Si tratta sempre di terremoti legati all'attività del vulcano. Una sorta di gioco tra attività vulcanica e tettonica".













Fenomeni simili ci sono stati per esempio nel 1875, nel 1914, nel 1919, nel 1931, nel 1984 e da ultimo nel 2002 "quando il 29 ottobre in una giornata si registrarono 5 scosse di terremoto di magnitudo superiore a 4". "È già successo altre volte, anche se quasi mai c'è stato un serio rischio per la popolazione. Nel 1669 – dicono dall'INGV – la lava raggiunse Catania. Ma teniamo costantemente d'occhio l'Etna e qualsiasi eventualità di pericolo è tenuta sotto stretta osservazione". L'attività del vulcano è ritenuta normale, e tutti i fenomeni naturali che hanno avuto luogo negli ultimi giorni trovano pure una precisa spiegazione. "C'è tanta energia all'interno dell'Etna che non trova delle valvole di sfogo. Di conseguenza tutto questo cerca di farsi strada tra le rocce, generando scosse sismiche, eruzioni ed esplosioni.







C’è anche una colata lavica che è fuoriuscita e si dirige verso la valle del Bove, per fortuna una zona disabitata. Intanto circa dieci famiglie sono state fatte evacuare, la notte scorsa, dalle loro abitazioni di Aci Platani, frazione di Acireale, per la presenza di una faglia lungo strada dove si trovano le loro case. La fessura nel corso della giornata, dopo il terremoto della notte tra Natale e Santo Stefano, si è allargata provocando una frattura nell’asfalto.

Torna a tremare la terra. Una scossa di terremoto mette in apprensione un’intera provincia. Ecco la situazione.