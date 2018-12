Saldi invernali 2019: le date di inizio regione per regione

Archiviato il Natale gli italiani iniziano a pensare ai saldi, pronti per accaparrarsi le migliori offerte nei negozi per acquistare la merce a prezzi scontati. Già da qualche settimana è stato pubblicato il calendario completo con le date di inizio dei saldi invernali 2019 per tutte le regioni italiane.

Ogni comune in Italia, per ogni Regione ai sensi del art. 15 comma3 D.lgs, Bersani numero 114/1998 ess, possono stabilire i periodi delle vendite di fine stagione. Come riscontrato l'anno scorso, il calendario del 2019 avrà la stessa data per tutte le Regioni. In effetti, quest'anno, la data destinata ad aprire le porte sarà per tutte le Regioni il 5 gennaio che si presenterà come un fine settimana all'insegna del relax, della compagnia e dello shopping.











Nonostante la data decisa sia all'unisono per tutte le Regioni ci potrebbero essere qualche eccezione. Per quanto riguarda alcune Province che avranno la possibilità visto il grande ed intenso periodo di saldi, di aprire sia qualche giorno prima che qualche giorno dopo, rispetto al previsto, anche se non si potranno vendere articoli in saldo, prima che sia ufficiale la data di inizio. Ma vediamo le date dei saldi invernali, regione per regione.













Abruzzo: 5 gennaio – 5 marzo. Basilicata: 2 gennaio – 1 marzo. Calabria: 5 gennaio – 28 febbraio. Campania: 5 gennaio – 2 aprile. Emilia Romagna: 5 gennaio – 5 marzo. Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio – 31 marzo. Lazio: 5 gennaio – 28 febbraio. Liguria: 5 gennaio – 18 febbraio. Lombardia: 5 gennaio – 5 marzo. Marche: 5 gennaio – 1 marzo. Molise: 5 gennaio – 5 marzo. Piemonte: 5 gennaio – 28 febbraio. Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio. Sardegna: 5 gennaio – 5 marzo. Sicilia: 6 gennaio – 15 marzo. Toscana: 5 gennaio – 5 marzo. Umbria: 5 gennaio – 5 marzo. Valle D'Aosta: 3 gennaio – 31 marzo. Veneto: 5 gennaio – 31 marzo. Trentino-Alto Adige: 5 gennaio – 16 febbraio.







I saldi: da dove arrivano? I saldi sono le vendite a prezzi scontati nel settore commerciale dell’abbigliamento. In Italia si fanno due volte l’anno: dopo le feste natalizie e ai primi di luglio (anche se adesso con il Black Friday qualcosa sta cambiando anche da noi). La parola “saldi” viene dal lessico commerciale: la differenza tra le entrate e le uscite sono un “saldo”, positivo o negativo: i “saldi” sono quindi la vendita dei capi che non sono stati venduti in negozio alla fine della stagione.

