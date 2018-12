Paura nella notte in provincia di Catania. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stata avvertita alle 3,19 di questa notte nell’area a nord della città. Si registrano danni e quattro feriti non gravi, con escoriazioni e contusioni. Secondo quanto riferito dall’Ingv (Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia), la scossa ha avuto epicentro a 2 chilometri a nord di Viagrande, sul versante dell’Etna, e ipocentro a un chilometro di profondità.

Il terremoto è stato la più forte, assieme a un altro di magnitudo 3.3 (4 chilometri a nord di Aci Sant’Antonio all’1,09), di uno sciame sismico che dalla mezzanotte è stato registrato sui versanti del vulcano. Per le verifiche dopo il terremoto sull’autostrada A18 Catania-Messina è obbligatoria l’uscita allo svincolo di Acireale. La scossa ha creato delle lesioni sull’asfalto nel tratto compreso tra Giarre e Acireale. Sono in corso delle verifiche sulla sicurezza e sulla stabilità del tratto attualmente chiuso al traffico. (Continua dopo la foto)











La macchina dei soccorsi si è immediatamente messa in moto e il capo del Dipartimento dellaProtezione Civile, Angelo Borrelli, ha convocato per le 5 di questa mattina il Comitato Operativo presso la sede del Dipartimento a Roma. Borrelli, accompagnato da un team di esperti, si recherà in Sicilia per fare un punto della situazione sui danni provocati dallo sciame sismico. (Continua dopo la foto)













Dopo un sorvolo dell’area colpita, il capo del Dipartimento della Protezione Civile incontrerà le autorità locali presso la Prefettura di Catania per pianificare gli interventi di assistenza alla popolazione e di verifica dell’agibilità degli edifici. Su Twitter gli utenti riferiscono di crolli in alcune frazioni e di gente scesa in strada nella notte . Molta la paura tra i cittadini: “È stato troppo forte. Siamo tutti per strada qui”, scrive una ragazza. (Continua dopo la foto)







“Altra scossa di terremoto, sto tremando e piangendo come una stupida. Non ce la faccio più”, si legge in un tweet. E ancora: “Ragazzi io non mi sveglio mai, questa volta caz… se l’ho sentito”. “Continuano le scosse. Le percepite anche voi?”, chiede un altro utente che conclude: “Ormai non distinguo la realtà dall’incubo”.

Ti potrebbe anche interessare: “Addio Alice”. Morta tra le braccia dell’amica del cuore: rabbia e sgomento

fbq('track', 'STORIE');