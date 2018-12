“Addio Alice”. Morta tra le braccia dell’amica del cuore: rabbia e sgomento

E’ Alice Tesio la giovane di 24 anni morta questa notte, martedì 25 dicembre 2018, in un incidente stradale avvenuto in via Givoletto a Brione, nelle vicinanze della scuola valtorrese. Nonostante i tentativi di rianimarla, i medici del 118 hanno poi dovuto decretarne la morte. Alice Tesio era assieme ad una amica, una coetanea anche lei di 24 anni, a bordo di una Lancia Ypsilon e stavano facendo ritorno dalla birreria “La Ruota” di Val della Torre.

Poi lo schianto e la morte. Lievi le ferite per l’amica, arrestata dai carabinieri della compagnia di Rivoli per omicidio stradale: nel suo sangue, dopo gli esami effettuati all’ospedale di Rivoli, sono state trovate tracce di cocaina (5.400 ng/ml quando il massimo consentito è di 300 ng/ml). Ora è ai domiciliari. Non è ancora chiaro quando si terranno i funerali di Alice Tesio. Una morte che, forse, poteva essere evitata. (Continua dopo la foto)











L’Italia si conferma maglia nera in Europa per numero di incidente nonostante nellaUe per il secondo anno consecutivo il numero delle vittime in seguito a incidenti stradali e’ diminuito del 2 % circa. E’ quanto emerge dal rapporto della Commissione europea sul 2017 . Nei primi sei mesi dell’anno, in relazione agli anni di riferimento 2001 e 2010 per la sicurezza stradale, il numero di morti scende mediamente del 25% rispetto al primo semestre 2016 e del 55% nel confronto con lo stesso periodo del 2001. (Continua dopo la foto)













La tendenza alla diminuzione della mortalità registrata nel primo semestre 2018, rispetto al periodo gennaio-giugno 2017, riavvicina il dato nazionale all’obiettivo europeo di riduzione del 50% delle vittime entro il 2020. L’indice di mortalità, calcolato come rapporto tra il numero dei morti e il numero degli incidenti con lesioni a persone moltiplicato 100, è pari a 1,8, in diminuzione rispetto al primo semestre 2017 (1,9). (Continua dopo la foto)









La diminuzione delle vittime nel primo semestre del 2018 è legata soprattutto a una flessione registrata su autostrade (-15,7%) e su strade urbane (-8,3%). Anche per le strade extraurbane si registra un calo delle vittime, lievemente più contenuto e pari a circa il 7%.

