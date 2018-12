Margherita Risi avrebbe festeggiato il suo compleanno il giorno di Natale. Avrebbe spento 36 candeline se un tremendo incidente stradale non se la fosse portata via poche ore prima della Vigilia di Natale. Margherita, giovane mamma, ha perso la vita in uno schianto avvenuto poco dopo mezzogiorno di domenica 23 dicembre lungo la superstrada Cassino-Formia, all’altezza dello svincolo della Folcara. Con lei, in auto, anche i suoi due figli, rimasti feriti. Come riporta il sito Frosinone Today, la donna era alla guida di una Peugeot che, per cause ancora da accertare, si è poi scontrata frontalmente con una Mercedes.

Un impatto violentissimo su cui gli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Cassino, subito intervenuti sul posto insieme a vigili del fuoco e personale sanitario del 118, stanno facendo ancora chiarezza e che non ha lasciato scampo alla 35enne. Il magistrato di turno, il sostituto procuratore Maria Beatrice Siravo, ha disposto l'autopsia sulla salma della donna e che le due auto coinvolte vengano esaminate da un perito a cui nei prossimi giorni verrà conferito l'incarico.











All'arrivo dei soccorsi, i pompieri del distaccamento di via Santa Scolastica hanno estratto la donna e i due bambini delle lamiere della Peugeot, ma per la giovane mamma, come detto, nonostante i ripetuti tentativi di rianimarla non c'è stato nulla da fare. Il figlio di 8 anni, scrive sempre Today, è quello che ha riportato lesioni più preoccupanti e per questo motivo dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alle gambe è stato trasferito a Roma in elicottero.













Il figlio più piccolo di Margherita Risi, 4 anni, ha invece riportato qualche escoriazione ed un fortissimo stato di choc ed è ricoverato nel reparto di Pediatria del 'Santa Scolastica'. La giovane donna gestiva col marito un bar nel centro di Cassino ed era figlia di Palmerino Risi, molto conosciuto nella zona. La sua morte improvvisa ha lasciato tutti sotto choc in città.







Il sindaco di San Vittore, dove Margherita viveva con la sua famiglia, ha appreso la tragica notizia mentre in piazza si stava svolgendo una piccola cerimonia natalizia che è stata poi subito bloccata. “Non ho parole per descrivere una simile tragedia ed un dolore così grande – ha detto in lacrime -. Conoscevo Margherita e conosco suo marito Fabio e i suoi bambini. Per il nostro paese è un momento di choc”.

