Per una famiglia romana residente nel quartiere Fidene il Natale avrà un sapore amarissimo. La moro Matilda, cinque anni appena, è morta giovedì 20 dicembre per una fatalità terribile. L bambina è morta soffocata per aver ingerito un rustico al wurstel, un panino acquistato assieme alla famiglia presso il centro commerciale “Porta di Roma”. La tragedia è accaduta lo scorso lunedì e giovedì scorso la piccola è morta dopo che i sanitari presso il Policlinico Gemelli, dove era stata ricoverata, per tre giorni hanno provato disperatamente a recuperare una situazione ampiamente già compromessa.

A Matilde, cinque anni, è bastato un boccone di traverso, un colpo di tosse, dopo una passeggiata di coccole e regali a un centro commerciale, a Roma sud, per morire sotto gli occhi atterriti dei genitori. La corsa in un ospedale e poi ancora in un altro, tre giorni di agonia, e poi, giovedì, la fine di ogni speranza.











Il papà alla guida, la mamma accanto, e Matilde e la sorellina di due anni, sui seggiolini dietro. Matilde ha fame e mordicchia un rustico. Il pezzetto di hot dog però le va di traverso, non scivola più giù. E allora i genitori arrestano la marcia, si precipitano a soccorrerla, tentano di fare manovre per farle espellere il boccone, ma tutto si rivela inutile. Mangiando il wurstel infatti la bambina non è riuscita più a respirare, e i danni cerebrali subiti in assenza di ossigeno sono stati gravissimi. Una terribile disgrazia capitata in una giornata tranquilla, con la bimba che era andata al centro commerciale assieme alla famiglia per trascorrere una giornata felice, comprando i regali di Natale.













Si tratta del quarto caso verificatori dal 2014 a Roma relativo a un bambino soffocato fatalmente mangiando un panino o un wurstel. Nel 2014 all'Ikea un bimbo di tre anni è morto soffocato da un hot dog. Nel 2015 è stato vittima dello stesso tragico episodio un bambino di quattro anni, soffocato da un wurstel mangiato nella sua abitazione. E sempre un wurstel ha causato il decesso di un piccolo di quattro anni lo scorso maggio a Guidonia.







La manovra di Heimlich è una procedura d’emergenza di disostruzione delle vie aeree. Più precisamente, questa particolare manovra è considerata una tecnica di primo soccorso che si deve mettere in pratica in caso di rischio di soffocamento causato da un’ostruzione delle vie respiratorie. La manovra di Heimlich – caratterizzata dall’esecuzione di quelle che si definiscono come spinte o compressioni addominali – prende il nome dal medico che per primo la descrisse nel 1974. Da allora, la manovra viene utilizzata con successo contro il soffocamento causato dalla presenza di corpi estranei nelle vie aeree, benché vi siano alcune limitazioni al suo uso riguardanti soprattutto lattanti e neonati.

