Continuano senza sosta le ricerche di Sara e Benedetta, le gemelline di 4 mesi scomparse insieme alla madre, Pina Orlando, la 38enne suicida ieri all’alba a Roma dopo un salto da Ponte Testaccio. Anche questa mattina la polizia fluviale e i vigili del fuoco stanno setacciando le acque del Tevere e le zone limitrofe agli argini, in particolare sul lato destro del fiume.

Con il passare delle ore il raggio delle ricerche si è allargato: dalla zona di Ponte Marconi, dove è stato recuperato il corpo della Orlando, fino al tratto che conduce verso Fiumicino. La vittima si chiamava Pina Orlando, aveva 38 anni, e si faceva chiamare Giuseppina. All'alba di ieri è uscita di casa con le figliolette, Benedetta e Sara, gemelline di quattro mesi, e non ha più fatto ritorno. Secondo quanto riportato da alcuni giornali ci sarebbe un video a non lasciare più dubbi sulla dinamica di quanto accaduto.











Giuseppina Orlando si è gettata ieri mattina nel Tevere da Ponte Testaccio stringendo le due figlie, Sara e Benedetta, sorelle gemelle di soli cinque mesi. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno catturato in alcuni fotogrammi la donne che, uscita di casa, si dirige verso il fiume con in braccio un fagotto. Sotto quella coperta ci sono pochi dubbi sul fatto che ci siano le due bambine. Per qualche ora ieri mattina si è sperato che le avesse abbandonata, magari in un cassonetto o in qualche angolo di Testaccio: il quartiere però è stato passato al setaccio senza risultati.













"Ho sentito urlare e piangere così ho aperto la porta. Erano le 6 circa. Il marito tra le lacrime ripeteva 'le bambine, le bambine. Mia moglie è sparita con loro", ha detto una vicina di casa della coppia. "È uscita con le bambine in braccio. Le carrozzine sono rimaste qui", ha aggiunto un'altra vicina. La polizia fluviale e i sommozzatori scandagliano i fondali del fiume e si concentrano sulle zone della Magliana e dell'Idroscalo di Ostia, dove la corrente potrebbe aver trascinato i corpi delle bambine, non ci sono molte speranze di trovarle in vita. Pina Orlando si era trasferita a Roma dalla provincia di Isernia (precisamente da Agnone), pochi mesi fa, il 24 agosto scorso, e durante il parto morì una terza gemella, che non riuscì a salvarsi mentre le altre due rimasero in incubatrice.







Dipendente di uno studio notarile, mentre il padre era un ex assessore comunale, Giuseppina potrebbe aver lasciato le due figlie in qualche posto al caldo e al sicuro, anche se, con il passare delle ore, tale ipotesi si affievolisce sempre di più. Sta infatti prendendo sempre più piede l’idea di un trauma post-parto che abbia spinto la 38enne molisana a gettarsi nel Tevere, magari assieme alle due figlie, forse per ricongiungersi con la terza gemellina.

Mamma suicida nel Tevere. Gli esperti parlano di depressione post partum