“Ho sentito urlare e piangere così ho aperto la porta. Erano le 6 circa. Il marito tra le lacrime ripeteva ‘le bambine, le bambine. Mia moglie è sparita con loro”. Questo il racconto di una vicina di casa di Pina Orlando, la donna morta suicida nel Tevere, che si potrebbe essere lanciata da Ponte Testaccio nel fiume con le due gemelline di soli cinque mesi, Sara e Benedetta.

La vittima aveva 38 anni. Al momento delle bambine non c’è traccia: i sommozzatori di polizia e vigili del fuoco continuano a setacciare il fiume, mentre tutto il quartiere di Testaccio dove la coppia vive, è stato passato palmo a palmo, in particolare i cassonetti dell’immondizia, per verificare se la 38enne abbia abbandonato le gemelle prima di togliersi la vita. “È uscita con le bambine in braccio. Le carrozzine sono rimaste qui”, ha aggiunto un’altra vicina. (Continua a leggere dopo la foto)











Il motivo scatenante – Secondo quanto riportato dal Messaggero ”Un gesto estremo, con ogni probabilità, conseguenza di una sindrome depressiva che affliggeva la donna da tempo. Il male oscuro avrebbe colpito subito dopo il parto plurigemellare che non andò completamente a buon fine: una terza bimba infatti non era sopravvissuta. Forse anche il pensiero di quel decesso inatteso si è incuneato nella mente della donna che lavorava in uno studio notarile”. Sul tragico episodio è stato aperto un fascicolo per omicidio-suicidio, il marito è stato ascoltato dagli inquirenti, mentre si tenta di ricostruire il contesto familiare e sociale in cui si fatti si sono svolti e se la donna, 38 anni, soffrisse di depressione post parto. (Continua a leggere dopo la foto)













Il testimone ha raccontato di aver visto solo la donna con la coperta bianca e non le bambine, le cui ricerche sono ancora in corso. Si ipotizza che le avesse in braccio ma gli investigatori non escludono gesti estremi prima del suicidio nelle gelide acque del Tevere. La polizia fluviale e i sommozzatori scandagliano i fondali del fiume e si concentrano sulle zone della Magliana e dell’Idroscalo di Ostia, dove la corrente potrebbe aver trascinato i corpi delle bambine, non ci sono molte speranze di trovarle in vita. (Continua a leggere dopo la foto)







Il dramma di Pina Orlando riaccende i riflettori sulla depressione post partum. Come detto è ancora troppo presto per fare ipotesi ma la donna aveva vissuto un periodo difficile. Le gemelline che ha partorito lo scorso mese di agosto al Policlinico di Roma erano tre, una di loro era morta dopo il parto. Sara e Benedetta, nate premature come la loro sorellina, sono state ricoverate a lungo, e sono state dimesse solo qualche giorno fa.

