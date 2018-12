La vicenda di Laura, studentessa di Orvieto precipitata dal settimo piano di un palazzo di Roma, si infittisce perché nei risultati dell’autopsia il corpo descritto sembra appartenere a un’altra persona. Un giallo vero e proprio. Ai microfoni di “Chi l’ha Visto?” la mamma di Laura spiega che fisicamente era diversa: “Statura, peso e colore degli occhi sono sbagliati, non sono i suoi”. E poi ancora perché le unghie sono state tagliate e non analizzate? Per chi non ricordasse, nel giorno di San Valentino di quasi due anni fa, la ragazza è partita ed è entrata in un palazzo in cui non era mai stata prima forse come corriere della droga. Da Orvieto aveva preso un treno per Roma Tiburtina, per poi salire al settimo piano di una casa in via Agrigento, la stessa nella cui intercapedine è stata trovata in fin di vita. La famiglia crede che non si sia suicidata, che qualcuno l’abbia spinta e che ora stia cercando di far scomparire delle tracce. Il caso di Laura è stato archiviato come suicidio. Aveva 17 anni e frequentava l’istituto alberghiero a Orvieto. (Continua dopo la foto)











Il suo sogno era quello di diventare uno chef. Ora però spunta una nuova ipotesi: “Era un corriere della droga”. Questa la verità choc raccontata da Chi l’ha visto mercoledì sera su Laura. La redazione della trasmissione contraria all’archiviazione per suicidio della procura di Roma, infatti, ha raccolto la testimonianza di un amico che ha rivelato come l’adolescente il giorno prima della morte gli avesse “fatto vedere un borsellino pieno di soldi, c’erano 700 euro”. (Continua dopo la foto)













L’amico spiega che Laura “lo faceva perché era l’unico modo per essere presa in considerazione» e fa il nome di un uomo che Chi l’ha visto con Giuseppe Pizzo, a lavorare all’inchiesta giornalistica anche Valentina Pellegrini, decide di incontrare. Il confronto è veemente e l’uomo dice subito “è successo che ce l’ho sulla coscienza, levatevi. Io non stavo a Roma, ero ad Acquapendente e voglio sapere pure io che ca*** è successo”. (Continua dopo la foto)



E alla domanda se lui utilizzasse Laura come corriere della droga risponde che “a quello ci penserà chi ci deve pensare”. Dana la sorella di Laura dice quello che pensa chiunque dopo aver ascoltato la testimonianza: “Non credo che una persona intenzionata a suicidarsi chieda a un’amica di accompagnarla, credo invece che qualcuno sta nascondendo la verità e che dietro alla morte di mia sorella ci sia qualcosa di grosso”.

