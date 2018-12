Il ricordo di Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power, è ancora fortissimo. La ragazza era sparita il 31 dicembre 1993 a New Orleans, dove si era recata con la famiglia: pare avesse discusso con papà e, da allora, si sono perse le sue tracce. Mamma Romina ha ricordato la sua ‘bambina’ con una foto e un messaggio sui social. Per la Power e Al Bano, il 29 novembre è un giorno doloroso perché è quello del compleanno di Ylenia, che oggi avrebbe compiuto 48 anni.

"Buon compleanno mio dolce amore, ovunque tu sia", ha scritto Romina Power pubblicando una foto che la ritrae abbracciata a Ylenia. In questi anni di dolore, sia Al Bano che Romina (forse più la seconda che il primo) non hanno mai perso la speranza. Pur non parlando troppo della figlia, i due hanno sempre sperato che lei stesse bene o sia stata bene. Nella puntata del "Maurizio Costanzo Show" andata in onda i primi di novembre, Romina Power aveva ribadito di non aver mai smesso di cercarla.





Sono passati ormai quasi 25 anni dalla sparizione della ragazza, che ora avrebbe 48 anni, e tanti siti web annunciano in queste ultime ore: "Buone notizie previste a Natale". A oggi, l'unica testimonianza ritenuta credibile è quella del guardiano del Woldenberg Park, Albert Cordova, che sostenne di averla vista gettarsi nelle acque del Mississippi. Ma quella speranza che Ylenia Carrisi possa ancora essere in vita non è mai sparita del tutto.









Il sito che scrive "una bella notizia potrebbe arrivare a Natale" subito dopo si contraddice, scrivendo: "Il mistero che avvolge le sorti di Ylenia però è ancora molto nebuloso e lontano da una risoluzione definitiva". Il fatto che 25 anni dopo non si sia mai venuti a capo del mistero della scomparsa della figlia di Al Bano e Romina, ma vi sia ancora molto interesse alla vicenda, è sintomatico di come questo caso abbia avuto una vasta risonanza nell'opinione pubblica.



